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Tabloda.com
Online Mağazalar İstanbul
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    Tabloda, Tabloda.com Tabloda.com Duvar & ZeminResim & Çerçeveler
    Tabloda, Tabloda.com Tabloda.com Duvar & ZeminResim & Çerçeveler
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    Tabloda

    Tabloda.com Hakkında

      Tabloda.com, dekorasyon alanında üretici firma olarak faaliyet gösteren, ev ve işyerlerinizin duvarlarını süsleyebilmeniz için, her dekorasyona uygun tablolar üreten bir kuruluştur.   En iyi baskı teknikleri ve en kaliteli malzemeler kullanarak, el işçiliği ile üretilen ürünlerimiz, modern ve klasik mimariye hizmet etmektedir.   Tabloda.com, başta kanvas tablolar olmak üzere, çerçeveli tablolar, kabartmalı el yapımı kanvas tablolar (dokulu, varaklı), kanvas tablo aynalar, tuvale ve fotoğraf kağıdına dijital baskı resimler, poster baskı ve kişi ve kurumlara özel tasarımlar üretmektedir.   Binlerce adet, görseli içeren imaj bankası sayesinde,  günümüz modasının en popüler görsellerini seçebilir, seçtiğiniz görselleri istediğiniz ölçülerde sipariş ederek duvarlarınızı hiç görülmemiş kanvas tablolarla dekore edebilirsiniz.   Siz değerli müşterilerimizin istekleri ve dünya trendleri takip edilmekte olup, imaj bankamız sürekli olarak güncellenmektedir.   Ürünlerimiz web sitemiz üzerinden satışa sunulduğu gibi, toplu alımlar veya özel siparişleriniz ile ilgili görüşmek için bizimle direkt iletişime geçebilirsiniz. Deneyimli müşteri temsilcilerimiz sizlere her konuda yardımcı olacaklardır.

    Hizmetler
    • başta kanvas tablolar olmak üzere
    • çerçeveli tablolar
    • kabartmalı el yapımı kanvas tablolar (dokulu
    • varaklı)
    • kanvas tablo aynalar
    • tuvale ve fotoğraf kağıdına dijital baskı resimler
    • poster baskı ve kişi ve kurumlara özel tasarımlar üretmektedir.
    Hizmet alanları
    İstanbul-TÜRKİYE
    Adres
    ORUÇ REİS MAHALLESİ TEKSTİLKENT DADESİ BLOK: B5 NO:38 ESENLER
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2124384171 tabloda.com
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