ka-mim mimarlık inşaat mobilya san tic ltd şti

2006 yılında eskişehirde mimar Ömer Kamil ARSLAN ve içmimar Şaban ŞAFAK
tarafından kurulan ka mimarlık, genç, dinamik ve deneyimli mimar, içmimar, endüstri ürünleri tasarımcısı, görselleştirme uzmanı ve yapı ressamı gibi konusunda uzman ekip arkadaşlarının uyumlu çalışmaları sonucunda sıradışı mimari ve içmimari çözümler sunma çabası içerisinde olan bir tasarım gurubudur.......
- Hizmetler
- mimari ve içmimari proje ve danışmanlık hizmetleri
- Hizmet alanları
- tüm mimari ve içmimari proje hizmetleri
- eskişehir
- Adres
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hoşnudiye mahallesi 736.sokak No:2B B blok Daire:9
26130 Eskişehir
Türkiye
+90-2222308188 www.kadesign.com.tr