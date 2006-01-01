ka-mim mimarlık inşaat mobilya san tic ltd şti

2006 yılında eskişehirde mimar Ömer Kamil ARSLAN ve içmimar Şaban ŞAFAK

tarafından kurulan ka mimarlık, genç, dinamik ve deneyimli mimar, içmimar, endüstri ürünleri tasarımcısı, görselleştirme uzmanı ve yapı ressamı gibi konusunda uzman ekip arkadaşlarının uyumlu çalışmaları sonucunda sıradışı mimari ve içmimari çözümler sunma çabası içerisinde olan bir tasarım gurubudur.......