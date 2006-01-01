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ka-mim mimarlık inşaat mobilya san tic ltd şti
Mimarlar Eskişehir
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    • 2006 yılında eskişehirde mimar Ömer Kamil ARSLAN ve içmimar Şaban ŞAFAK
    tarafından kurulan ka mimarlık, genç, dinamik ve deneyimli mimar, içmimar, endüstri ürünleri tasarımcısı, görselleştirme uzmanı ve yapı ressamı gibi konusunda uzman ekip arkadaşlarının uyumlu çalışmaları sonucunda sıradışı mimari ve içmimari çözümler sunma çabası içerisinde olan bir tasarım gurubudur.......

    Hizmetler
    mimari ve içmimari proje ve danışmanlık hizmetleri
    Hizmet alanları
    • tüm mimari ve içmimari proje hizmetleri
    • eskişehir
    Adres
    hoşnudiye mahallesi 736.sokak No:2B B blok Daire:9
    26130 Eskişehir
    Türkiye
    +90-2222308188 www.kadesign.com.tr
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