Sürücü İç ve Dış Mimari Dekorasyon

Dış ve iç cephe dekorasyonunda farklı bir ambiyans yaratma... Farklı renk ve modellerde (Ör: Kesme taş, doğal taş, tuğla ve mermer deseni vb.) dış ve iç yüzey dekorasyon. Dış cephe ve çatı kaplama izolasyonu. Alçı tavan, avize göbeği, kemer vb. alçı dekorasyon. Tasarım, planlama ve isteğe göre dekor oluşturma.
- Hizmetler
- İç ve dış bina dekorasyonu.
- Hizmet alanları
- inşaat, yapı ve dekorasyon., ve istanbul
- Adres
-
Silivri, Selimpaşa
34000 İstanbul
Türkiye
+90-5376352852 surucudekorasyon.blogspot.com