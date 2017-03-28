yağmur mimarlık

Dış cephe kaplama modelleri, avantajları ve malzemeler

Binaların kimlikleri haline gelen dış cephe kaplama yöntemleri aynı zamanda dış cephe dekorasyonlarını olarak yapılmaktadır. Duvarlar ve duvarların üzerine yapılan kaplamalar binaların hem yalıtımını sağlamakta hem de dış cephe es…

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