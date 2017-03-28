yağmur mimarlık

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Binaların kimlikleri haline gelen dış cephe kaplama yöntemleri aynı zamanda dış cephe dekorasyonlarını olarak yapılmaktadır. Duvarlar ve duvarların üzerine yapılan kaplamalar binaların hem yalıtımını sağlamakta hem de dış cephe es…
Bugünkü yazımızda mutfakta geçirdiğiniz zamanı daha tasarruflu olarak kullanmanızı sağlayacak bazı tüyoları bir araya getirdik. Yaptığınız işleri kolaylaştıracak olan bu tüyoları birbirinden güzel mutfak fotoğrafları eşliğinde siz…