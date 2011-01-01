DAFNI MİMARLIK

Farklı malzeme ve inşa teknikleri ile yeni nesil müstakil ev projeleri

İnşaat sektörü, yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada son on yılda en çok gelişen sektörlerin başında geliyor. Üretim ve inşa teknolojilerinin de gelişmesiyle birlikte bugün konut yapımında oldukça farklı malzemeler ve yöntemler…

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