DAFNI MİMARLIK

Dafni Mimarlık 2009 yılında Defne Sözbir tarafından Çanakkale Bozcaada’da kurulmuş olup 2012 yılı itibariyle İstanbul Nişantaşı’ndaki ofisinde mimari, iç mimari ve restorasyon alanlarında hizmet vermeye devam etmekte olup ofis bünyesine 2014 yılında Restorasyon Uzm. Y.Mimar Can Sözbir katılmıştır.
- Hizmetler
- Rölöve – Restitüsyon – Restorasyon projeleri
- Konsept Tasarımı
- MİMARİ PROJELER
- Uygulama Kontrolörlüğü ve Uygulama Yönetimi
- Mimari
- İç Mimari ve Restorasyon Danışmanlık Hizmetleri
- Mekanik-Elektrik
- İnşaat Mühendisliği
- Peyzaj Gibi Farklı Disiplinlerin Proje ve Uygulamasının Sağlanması ve Koordinasyonu
- İç Mimari Uygulama Hizmetleri/Anahtar Teslim Projeler
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- Adres
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Kuyumcu İrfan Sokak No:15/2 Defne Apt. Nişantaşı Şişli
34371 İstanbul
Türkiye
+90-2122474910 www.dafnimimarlik.com