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DAFNI MİMARLIK
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Mavi Karga Ardıç, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Ticari alanlar
    Mavi Karga Ardıç, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Ticari alanlar
    Mavi Karga Ardıç, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Ticari alanlar
    Mavi Karga Ardıç
    Mavi Karga Anka, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Ticari alanlar
    Mavi Karga Anka, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Ticari alanlar
    Mavi Karga Anka, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Ticari alanlar
    +2
    Mavi Karga Anka
    Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Ticari alanlar
    Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Ticari alanlar
    Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Ticari alanlar
    +6
    Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
    D2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Mutfak
    D2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Oturma Odası
    D2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Mutfak
    +1
    D2 Evi
    B3 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    B3 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Mutfak
    B3 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Mutfak
    +2
    B3 Evi
    T2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Evler
    T2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Evler
    T2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Evler
    +7
    T2 Evi

    Dafni Mimarlık 2009 yılında Defne Sözbir tarafından Çanakkale Bozcaada’da kurulmuş olup 2012 yılı itibariyle İstanbul Nişantaşı’ndaki ofisinde mimari, iç mimari ve restorasyon alanlarında hizmet vermeye devam etmekte olup ofis bünyesine 2014 yılında Restorasyon Uzm. Y.Mimar Can Sözbir katılmıştır.

    Hizmetler
    • Rölöve – Restitüsyon – Restorasyon projeleri
    • Konsept Tasarımı
    • MİMARİ PROJELER
    • Uygulama Kontrolörlüğü ve Uygulama Yönetimi
    • Mimari
    • İç Mimari ve Restorasyon Danışmanlık Hizmetleri
    • Mekanik-Elektrik
    • İnşaat Mühendisliği
    • Peyzaj Gibi Farklı Disiplinlerin Proje ve Uygulamasının Sağlanması ve Koordinasyonu
    • İç Mimari Uygulama Hizmetleri/Anahtar Teslim Projeler
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Adres
    Kuyumcu İrfan Sokak No:15/2 Defne Apt. Nişantaşı Şişli
    34371 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122474910 www.dafnimimarlik.com
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