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Edvar Design
Tasarımcılar İstanbul
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    • Emrah Son (1985) ve Emel Şahin (1987) İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde eğitimlerini bitirdikten sonra 2013 yılında tasarımın büyülü dünyasına dalarak kendi tasarımlarını üretebilecekleri Edvar Design firmasını kurdular. Tasarımlarıyla birçok organizasyon ve sergide yer aldılar. Sadece bununla yetinmeyip mobilya, porselen, paslanmaz çelik sektörlerinde önemli firmalar için tasarımlar yaptılar. Durmadan kendilerini geliştirmeye, Türkiye’den evrensel dünya tasarımına katkılar yapmaya yönelik işler üretmeye devam etmektedirler.

    Hizmetler
    tasarım
    Hizmet alanları
    • Mobilya
    • Yeme ve Pişirim Ürünleri
    • Ev aksesuarları
    Adres
    34055 İstanbul
    Türkiye
    www.edvardesign.com
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