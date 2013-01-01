Emrah Son (1985) ve Emel Şahin (1987) İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde eğitimlerini bitirdikten sonra 2013 yılında tasarımın büyülü dünyasına dalarak kendi tasarımlarını üretebilecekleri Edvar Design firmasını kurdular. Tasarımlarıyla birçok organizasyon ve sergide yer aldılar. Sadece bununla yetinmeyip mobilya, porselen, paslanmaz çelik sektörlerinde önemli firmalar için tasarımlar yaptılar. Durmadan kendilerini geliştirmeye, Türkiye’den evrensel dünya tasarımına katkılar yapmaya yönelik işler üretmeye devam etmektedirler.