Roseland Kaymaz Halı

Diriteks AŞ, 1996 yılında Akrilik Vizon Battaniye üretimine başlamıştır. Borsa İstanbul'a kote olmuş, %100'ü halka açık bir şirkettir.
Roseland Halı, Diriteks AŞ tarafından 2016 yılında beri, koku ve dökülme yapmayan kaymaz tabanlı, toz toplamayan ve eleltriklenme yapmayan, akrilik kaymaz yolluk ve halı şeklinde, üretilmektedir.
- Hizmetler
- Kaymaz Tabanlı Halı ve Yolluk
- Hizmet alanları
- İstanbul
- Adres
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Sümer Mh. 65/3 Sokak no.8 Zeytinburnu
34025 İstanbul
Türkiye
+90-2465565406 www.roselandhali.com
Diriteks AŞ, %100'ü halka açık, hisseleri Borsa İstanbulda işlem gören bir şirkettir.