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Roseland Kaymaz Halı
Yer Döşemeleri İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

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    • Kaymaz Halı ev Dekorasyonu , Roseland Kaymaz Halı Roseland Kaymaz Halı Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon Doğal Elyaf Bej
    Kaymaz Halı ev Dekorasyonu , Roseland Kaymaz Halı Roseland Kaymaz Halı Ev İçiTekstil Ürünleri Doğal Elyaf Bej
    Kaymaz Halı ev Dekorasyonu

    Diriteks AŞ, 1996 yılında Akrilik Vizon Battaniye üretimine başlamıştır. Borsa İstanbul'a kote olmuş, %100'ü halka açık bir şirkettir.

    Roseland Halı, Diriteks AŞ tarafından 2016 yılında beri, koku ve dökülme yapmayan kaymaz tabanlı, toz toplamayan ve eleltriklenme yapmayan, akrilik kaymaz yolluk ve halı şeklinde, üretilmektedir.

    Hizmetler
    Kaymaz Tabanlı Halı ve Yolluk
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Sümer Mh. 65/3 Sokak no.8 Zeytinburnu
    34025 İstanbul
    Türkiye
    +90-2465565406 www.roselandhali.com
    Yasal mülkiyet

    Diriteks AŞ, %100'ü halka açık, hisseleri Borsa İstanbulda işlem gören bir şirkettir.

    Değerlendirmeler

    Lr ybs
    Kaymaz yolluk, hemde akrilik.
    5 yıldan fazla önce
    Yusuf Barho
    Yeni ve gelişmiy severim
    3 yıldan fazla önce
    Sadettin Dikmen
    Harika urunler cok uygun fiyata. Mutlaka gidin
    5 yıldan fazla önce
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