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elif alemdar interior
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Konut Projesi, elif alemdar interior elif alemdar interior Zeminler Mermer
    Konut Projesi, elif alemdar interior elif alemdar interior Modern Duvar & Zemin Ahşap
    Konut Projesi, elif alemdar interior elif alemdar interior Küçük Yatak Odası Ahşap Ahşap rengi
    Konut Projesi
    Cafe Restoran , elif alemdar interior elif alemdar interior Yemek OdasıYemek Takımı & Bardaklar Ahşap-Plastik Kompozit
    Cafe Restoran , elif alemdar interior elif alemdar interior Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit
    Cafe Restoran , elif alemdar interior elif alemdar interior Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit
    Cafe Restoran
    Makam Odası, elif alemdar interior elif alemdar interior Modern Çalışma Odası Ahşap
    Makam Odası, elif alemdar interior elif alemdar interior Eklektik Çalışma Odası
    Makam Odası

    alemdar interior ; dört iklim yedi bölge bu eşsiz coğrafyadan

    ilham alarak tasarım sürecine başlar.Günümüz koşullarında proje ve tasarımlarımızın ‘sürdürülebilir ve inovatif’ olmasına özen göstermekteyiz.Bir mekanın (hacmin) oluşturulmasında veya tasarladığımız mobilyalarda;yalnızca estetik öngörüyü değil,sosyal ve kültürel farklılıkları da göz önünde bulunduruyoruz.Bu bağlamda yerel mimariyi,geleneksel Türk mimarisini modern ve teknik stillerle uyguluyoruz. Dünyada sürekli değişen moda (trend) leri takip ederek kişi odaklı, öznel tasarımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yaşantımıza yön veren gelenek ve kültürümüzle mekana ruh katıyor ; zamansız tasarım ilkesinden ilham alarak mekanı özgün ve stil sahibi yapmayı hedefliyoruz.

    Alemdar interior butik bir İç Mimarlık firması olarak başkent Ankara’nın merkezi Beştepe’de kurulmuştur. Ankara başta olmak üzere Türkiye ve dünya hedefli;iç mimari projelendirme,uygulama,kontrolörlük ve mobilya alanında hizmet vermektedir.Konut,işyeri,mağaza,kafe,restoran,ofis,okul,hastane vb. hizmet alanları üzerine çalışmakta ve tasarım uygulamaları ışığında ev tekstil ürünleri ile faaliyet alanımızı genişletme hedefindeyiz.

    Kültürel değerlere duyarlı,vizyoner,dünyadaki tüm sanatsal ve mimari gelişmeleri takip ediyor bunun yanı sıra tüketici eğilimlerini ve isteklerini önemsiyoruz…

    Hizmetler
    • iç mimari projelendirme
    • uygulama
    • kontrolörlük kişiye özel mobilya tasarımı yapılmaktadır.
    Adres
    06500 Ankara
    Türkiye
    +90-3122151359 www.elifalemdar.com
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