BOER; mimari, iç mimari ve uygulama alanında her işin kontrolünü elinde tutan; her ölçekte ki Projeyi kolaylık ile yürütebilen bir yapıya sahiptir.Mimari ve uygulama alanında hizmet veren firmamızın son yıllardaki işlerinin çoğunluğunu Fabrika, Konut,Ofis alanları,Mağazalar ve Tarihi Eser Restorasyonları oluşturmaktadır. Firmamız yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği projelerinde en yeni teknikleri kullanmakta ve iş kalite standartlarını hep yukarı çekmeyi hedeflemektedir.Ayrıca Firmamızın diğer kolu olan OT/VT (Otomatik Tanımlama/ Veri Toplama) Teknolojileri ve Mobil uygulamalar için tüm saha adaptasyonlarını üstlenmektedir.
- Hizmetler
- Firmamızın sunduğu hizmetleri aşağıda ki gibi sıralayabiliriz. 1. Mimari ve İç Mimari Danışmanlık Hizmetleri
- 2. Proje Yönetimi
- 3. Mimari Projeler
- 4. Koncept Tasarımı
- 5. İç Mimari Projeler
- 6. İhale Hizmetleri
- 7. Uygulama Kontrolörlüğü
- 8. İç Mimari Uygulama Hizmetleri
- 9. Tadilat Projeleri
- 10.Kaba İnşaat
- 11.İnce İşler
- 12.Restorasyon Proje ve Uygulamaları
- 13.Kalemkar Hizmetleri
- 14.Tüm Tesisat İşleri
- 15.Bilgisayar Sistemi Kablolaması
- (Data ve Fiber Optik Kablolaması)16.Anahtar Teslim Projeler.
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- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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Tavukcuyolu DemirTürk sok.No:8 Yukarı Dudullu
34775 Istanbul
Türkiye
+90-4442637 www.boerltd.com