BOER; mimari, iç mimari ve uygulama alanında her işin kontrolünü elinde tutan; her ölçekte ki Projeyi kolaylık ile yürütebilen bir yapıya sahiptir.Mimari ve uygulama alanında hizmet veren firmamızın son yıllardaki işlerinin çoğunluğunu Fabrika, Konut,Ofis alanları,Mağazalar ve Tarihi Eser Restorasyonları oluşturmaktadır. Firmamız yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği projelerinde en yeni teknikleri kullanmakta ve iş kalite standartlarını hep yukarı çekmeyi hedeflemektedir.Ayrıca Firmamızın diğer kolu olan OT/VT (Otomatik Tanımlama/ Veri Toplama) Teknolojileri ve Mobil uygulamalar için tüm saha adaptasyonlarını üstlenmektedir.