'' PERGOLART '' her yenilik gibi ihtiyaçtan doğdu. Çalıştığımız müşterilerimizin; dış mekanda, klasik pergolalardan sıkıldıklarını, sıradanlıktan uzak pergola istediklerini ilettiler. Bizlerde mekan sahiplerinin ruhunun mekana yansıması gerektiğini düşünerek , onlarıda üretim ve tasarım sürecine dahil etmek istedik . Seçtikleri ; motifleri , logoları,özel nesneleri pergolaların üzerine işleyip oturum alanlarda dekoratif bir gölge oyunu yansıtmalarına sağlıycak bir ürün tasarladık. Bu ürününde adına Sanatı ve Pergolayı aynı alanda sunduğumuzu düşünerek ‘’ PERGOLART ‘’ adını verdik.Pergolart,marka ve ürünü tescillidir ve Üretim hakkı yalnızca D’arc Tasarım firmasına aittir.