'' PERGOLART '' her yenilik gibi ihtiyaçtan doğdu. Çalıştığımız müşterilerimizin; dış mekanda, klasik pergolalardan sıkıldıklarını, sıradanlıktan uzak pergola istediklerini ilettiler. Bizlerde mekan sahiplerinin ruhunun mekana yansıması gerektiğini düşünerek , onlarıda üretim ve tasarım sürecine dahil etmek istedik . Seçtikleri ; motifleri , logoları,özel nesneleri pergolaların üzerine işleyip oturum alanlarda dekoratif bir gölge oyunu yansıtmalarına sağlıycak bir ürün tasarladık. Bu ürününde adına Sanatı ve Pergolayı aynı alanda sunduğumuzu düşünerek ‘’ PERGOLART ‘’ adını verdik.Pergolart,marka ve ürünü tescillidir ve Üretim hakkı yalnızca D’arc Tasarım firmasına aittir.
- Hizmet alanları
- Yurtiçi Ve Yurtdışı
- Adres
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Italya sok. no:4/1 kadayıfçı apt D:11 Alsancak / Izmir
35220 Izmir
Türkiye
www.pergolart.com
Tüm ürünlerimiz ve markamız TPE tescillidir ve tüm tasarım , üretim ve uygulama hakları D'arc Tasarım firmasına aittir.