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PERGOLART
Teras, Avlu & Dış Bölgeler Izmir
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • PERGOLART - , PERGOLART PERGOLART Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Aluminyum/Çinko Kırmızı
    PERGOLART - , PERGOLART PERGOLART Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Aluminyum/Çinko Mor
    PERGOLART - , PERGOLART PERGOLART Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap-Plastik Kompozit
    PERGOLART -

    '' PERGOLART '' her yenilik gibi ihtiyaçtan doğdu. Çalıştığımız müşterilerimizin; dış mekanda, klasik pergolalardan sıkıldıklarını, sıradanlıktan uzak pergola istediklerini ilettiler. Bizlerde mekan sahiplerinin ruhunun mekana yansıması gerektiğini düşünerek , onlarıda üretim ve tasarım sürecine dahil etmek istedik . Seçtikleri ;  motifleri , logoları,özel nesneleri pergolaların üzerine işleyip oturum alanlarda dekoratif bir gölge oyunu yansıtmalarına sağlıycak bir ürün tasarladık. Bu ürününde adına Sanatı ve Pergolayı aynı alanda sunduğumuzu düşünerek ‘’ PERGOLART ‘’ adını verdik.Pergolart,marka ve ürünü tescillidir ve Üretim hakkı yalnızca D’arc Tasarım firmasına aittir.

    Hizmet alanları
    Yurtiçi Ve Yurtdışı
    Adres
    Italya sok. no:4/1 kadayıfçı apt D:11 Alsancak / Izmir
    35220 Izmir
    Türkiye
    www.pergolart.com
    Yasal mülkiyet

    Tüm ürünlerimiz ve markamız TPE tescillidir ve tüm tasarım , üretim ve uygulama hakları D'arc Tasarım firmasına aittir.

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