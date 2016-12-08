현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Mandalin Dizayn
Dekoratörler İstanbul
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Şişli Nurol Tower Ofis Tasarım Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn
    Şişli Nurol Tower Ofis Tasarım Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn
    Şişli Nurol Tower Ofis Tasarım Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn
    +1
    Şişli Nurol Tower Ofis Tasarım Projesi
    İstanbul Ömerli Riverside Evleri Villa Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Modern Evler
    İstanbul Ömerli Riverside Evleri Villa Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Modern Evler
    İstanbul Ömerli Riverside Evleri Villa Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Modern Evler
    +13
    İstanbul Ömerli Riverside Evleri Villa Projesi
    Kağıthane Nef 1+1 Daire Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Kağıthane Nef 1+1 Daire Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn MutfakMutfak Malzemeleri
    Kağıthane Nef 1+1 Daire Projesi
    Kuzguncuk Yuvam Apt. Komple Tadilat Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Modern Oturma Odası
    Kuzguncuk Yuvam Apt. Komple Tadilat Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Modern Banyo
    Kuzguncuk Yuvam Apt. Komple Tadilat Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +3
    Kuzguncuk Yuvam Apt. Komple Tadilat Projesi
    Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Minimalist Oturma Odası
    Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Minimalist Oturma Odası
    Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Modern Mutfak
    +4
    Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi
    Ağaoğlu 1453 3D Tasarım Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Ağaoğlu 1453 3D Tasarım Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Ağaoğlu 1453 3D Tasarım Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
    +4
    Ağaoğlu 1453 3D Tasarım Projesi
    Hepsini göster: 7 proje

    Kurucu ortaklar ev tadilatı, dekorasyon ve iç dizayn işlerine 2010 yılında tanıdıklarına ve arkadaşlarına bu alanda yardımcı olmak amacıyla kar amaçsız olarak girmişlerdir.

    Geçen zamanda büyük keyif alarak yaptıkları bu işe profesyonel olarak devam etme kararı almış ve MKN Ekşioğlu İnşaat bünyesinde Mandalin Dizayn’ı kurmuşlardır.

    Mandalin Dizayn ekibi olarak hayal ettiğiniz evi / ofisi en hızlı şekilde ve en önemlisi makul fiyatlarla sunuyoruz.

    Her bir iş için farklı farklı usta ve firmalarla muhattap olmanıza gerek yok, tek muhattabınız biziz. İlk adımda sizi dinliyor, yapmak istediklerinizi, hayalinizdekileri / ihtiyaçları anlamaya çalışıyoruz. Yapılacak işlerde mutabık kaldıktan sonra size en uygun fiyat teklifini sunuyoruz. Aklınızda ev yenileme, komple tadilat yapma, iç dizayn veya dekorasyon düşüncesi var ama tüm bunlar zaman ve para anlamında gözünüzü korkutuyorsa, korkutmasın çünkü işinizi kesenize uygun fiyatlarla ve zamanında yapacağımıza emin olabilirsiniz.

    Hizmetler
    • Komple Ev Tadilatı
    • Mutfak Tadilatı
    • Banyo Tadilatı
    • İç Mimarlık
    • 3D Tasarım
    • Dekorasyon
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Büyükdere Cad. Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza Kat:15 Maslak, Sarıyer / İstanbul
    34485 İstanbul
    Türkiye
    +90-5374701241 www.mandalindizayn.com
      Add SEO element