Kurucu ortaklar ev tadilatı, dekorasyon ve iç dizayn işlerine 2010 yılında tanıdıklarına ve arkadaşlarına bu alanda yardımcı olmak amacıyla kar amaçsız olarak girmişlerdir.

Geçen zamanda büyük keyif alarak yaptıkları bu işe profesyonel olarak devam etme kararı almış ve MKN Ekşioğlu İnşaat bünyesinde Mandalin Dizayn’ı kurmuşlardır.

Mandalin Dizayn ekibi olarak hayal ettiğiniz evi / ofisi en hızlı şekilde ve en önemlisi makul fiyatlarla sunuyoruz.

Her bir iş için farklı farklı usta ve firmalarla muhattap olmanıza gerek yok, tek muhattabınız biziz. İlk adımda sizi dinliyor, yapmak istediklerinizi, hayalinizdekileri / ihtiyaçları anlamaya çalışıyoruz. Yapılacak işlerde mutabık kaldıktan sonra size en uygun fiyat teklifini sunuyoruz. Aklınızda ev yenileme, komple tadilat yapma, iç dizayn veya dekorasyon düşüncesi var ama tüm bunlar zaman ve para anlamında gözünüzü korkutuyorsa, korkutmasın çünkü işinizi kesenize uygun fiyatlarla ve zamanında yapacağımıza emin olabilirsiniz.