RON doğadaki metaryalleri olabildiğince yalın halinde ve bulunduğu ortama sinerji verecek formda ürünler sunuyor. Bu da ürettiği ürünlerin doğanın parçası olarak kalmasını sağlıyor. RON ürünleri ev, ofis ve yaşamın her alanıyla kolaylıkla bütünleşiyor. RON modern zevklerden hoşnut, akıllı tasarımlar ile yaşam kalitesini yükseltmeye koşuyor. Bunu insanlar ile hızlıca paylaşmanın yolunu da, ürünlerini internet üzerinden ulaştırarak çözüyor.