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AYK KUTLU YAPI
İnşaat Şirketleri Sakarya
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    ALİ KUTLU'NUN MESAJI

    AYK Kutlu yapı inşaat şirketi olarak, günümüz imkan ve teknolojilerini yüksek seviyede kullanarak yaşam alanı inşa ediyoruz.

     Yapılarımızın güvenli ve dayanıklı olmasına gösterdiğimiz özen ve hassasiyetle birçok konut projesi tamamladık.

     Artan heyecanımız ve eksilmeyen cesaretimizle; sahip olduğumuz insan kaynaklarını ve teknolojiyi yenilikçi, özgün ve estetik yapılara dönüştürüyoruz.

     “Tarz, Güven, Kalite” sloganımızın hakkını vererek insanımıza modern, güvenli, sıcak bir yuvanın anahtarını vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.

    Biz, Kutlu Yapı olarak, müşterilerimizin yaşam kalitesini yükseltmeye, estetik ve kullanışlı yapılar inşa etmeye devam edeceğiz.

    Yenilikçi ve tecrübeli ekibimizle inşa ettiğimiz yapılarımızı artık daha fazla kişiyle paylaşacağız.

    Geçmişten günümüze bizi yalnız bırakmayan, destekleyen tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.

    Hizmet alanları
    SAKARYA
    Adres
    Hendek
    54300 Sakarya
    Türkiye
    +90-5325647862 www.aykkutluyapi.com.tr/proje.asp?id=14

    Değerlendirmeler

    Arif Cilgi
    Güzel ama pahalı TOKİ konutları acil gelmeli
    yaklaşık 5 yıl önce
    Cemil Yıldız
    Kaliteli yapılarıyla Hendek'in gözde firması. Tavsiye ederim.
    4 yıldan fazla önce
    YAVUZHAN ALTINTAŞ
    Haruka.... İLGİ ALAKA COK GUZEL
    4 yıldan fazla önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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