Geyran Mimarlık Atölyesi LTD. ŞTİ.

Geyran Mimarlık Atölyesi Ltd.Şti. 1988 yılında Y.mimar Kenan Geyran tarafından

kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana mimarlık ve iç mekan tasarımı alanlarında faaliyet gösteren firmamız, mimari proje, danışmanlık, proje yönetimi, kontrollük ve taahhüt hizmetleri vermektedir.

Özellikle Sağlık Tesisleri konusunda geniş bir deneyime sahiptir. Geyran Mimarlık Atölyesi uzun yıllar süren çalışma, hastane tasarımı ve medikal proje deneyimi sonucunda “ideal hasta odası düzenlemesi nasıl olmalıdır? En doğru ameliyathane çözümüne nasıl ulaşılır? Steril alan planlaması nasıl yapılır? Hastane tasarımı kriterleri nelerdir? Hastane tasarımının projelendirme aşamasında mimarlık ofisinde görev dağılımı nasıl olmalıdır?” sorularına cevap aramış ve bu konularla ilgili detaylar geliştirmiştir. Geyran Mimarlık Atölyesi geliştirdiği bu detayları, hastane çizimlerinde, hastane şantiyelerinde hastane inşaatında kullanan bir mimari bürodur. Anahtar teslim hastane projesi yapan bir mimarlık ofisidir.

Geyran Mimarlık Atölyesi bünyesinde genel hastanenin yanı sıra ortopedi ve travmatoloji hastanesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi, tüp bebek hastanesi, göz hastanesi, diyaliz merkezi, görüntüleme merkezi, diş hastanesi gibi branş hastaneleri ve teşhis ve tedavi merkezleri içinde medikal proje üreten bir mimari bürodur.

Yurt içinde, en önde gelen birçok sağlık tesisine mimarlık hizmeti vermektedir. Hastane, laboratuar, poliklinik, görüntüleme merkezleri, farmasotik üretim binaları konusunda uzmanlaşmış ve bu alanlarda sağlık tesislerine mimari danışmanlıklar yapmaktadır. Bundan başka endüstri binaları, ticaret merkezleri, fuar standları, konut, yönetim binaları vb. konularda mimarlık hizmeti vermektedir.

Geyran Mimarlık proje ekibi tasarım aşamasında, işe mimari ihtiyaç programının oluşturulmasıyla başlayıp sırasıyla etüd proje, ön proje, kesin proje, uygulama projesi, detay proje ve ihale dosyalarının hazırlanması aşamalarını içeren mimari proje hizmetlerini gerçekleştirir.

Uygulama aşamasında ise ihalenin yapılması, şantiye ve işveren arasında koordinasyonun sağlanması, hakedişlerin düzenlenmesi, kontrollük yapılması, geçici, kesin kabullerin yapılması ve inşaat firmalarıyla görüşülerek projenin açıklanması konularında işverene destek olur.