Renderhouse 3D Design studio

Renderhouse profesyonel 3D/CGI görselleştirme stüdyosudur.
Vizyonu fotogerçekci renderlar yaratarak müşterilerin projelerini ve ürünlerini en iyi şekilde gerçek gibi fotoğraf kalitesin de onlara sunmaktır.Uluslararası bir çok profesyonel platformdan ödüller almıştır dev yazılım şirketi Autodesk dahil.
- Hizmetler
- -Mimarlık -Otomotiv. -3D animasyon. -Reklam -Fuar standları -Reklam -Katalog çalışmaları. -Retouch -Fotogerçekci renderlar
- fotoğraf gibi. -VR 360 mekanı gezdirme renderları.
- Hizmet alanları
- -Mimarlık -Otomotiv. -3D animasyon. -Reklam -Fuar standları -Katalog çalışmaları. – Medikal
- Bodrum
- Şirket ödülleri
- Evermotion 3d gallery 5 adet render editor choice award, Vray world galeri ödülü, Autodesk are gallery 8 adet otomotiv render ödülü ve 3D Total execellent award
- Adres
-
48400 Bodrum
Türkiye
www.renderhouse.co