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Renderhouse 3D Design studio
3D Görselleştirme Bodrum
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Projeler

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    • Steak House, Renderhouse 3D Design studio Renderhouse 3D Design studio İç Dekorasyon
    Steak House

    Renderhouse profesyonel 3D/CGI görselleştirme stüdyosudur.

    Vizyonu fotogerçekci renderlar yaratarak müşterilerin projelerini ve ürünlerini en iyi şekilde gerçek gibi fotoğraf kalitesin de onlara sunmaktır.Uluslararası bir çok profesyonel platformdan ödüller almıştır dev yazılım şirketi Autodesk dahil.

    Hizmetler
    • -Mimarlık -Otomotiv. -3D animasyon. -Reklam -Fuar standları -Reklam -Katalog çalışmaları. -Retouch -Fotogerçekci renderlar
    • fotoğraf gibi. -VR 360 mekanı gezdirme renderları.
    Hizmet alanları
    • -Mimarlık -Otomotiv. -3D animasyon. -Reklam -Fuar standları -Katalog çalışmaları. – Medikal
    • Bodrum
    Şirket ödülleri
    Evermotion 3d gallery 5 adet render editor choice award, Vray world galeri ödülü, Autodesk are gallery 8 adet otomotiv render ödülü ve 3D Total execellent award
    Adres
    48400 Bodrum
    Türkiye
    www.renderhouse.co
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