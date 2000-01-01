BedRooms Çocuk Odası Tasarımları, 2000 yılından bu yana Türkiye temsilcisi olduğu İtalyan MarianiPlus firmasının bebek ve genç odası mobilyalarını ithal etmektedir. MarianiPlus, İtalya’da 50 yılı aşkın bir süredir sadece çocuk mobilyaları üreten ve bu konuda uzmanlaşmış bir firmadır. Farklı tasarımlarının yanı sıra en önemli özellikleri ise Avrupa Birliği’nden çocuk odalarında güvenlik sertifikası almış ilk ve halen tek firma olmalarıdır. BedRooms 0'dan 24 yaşlara kadar mobilyanın yanı sıra odanın dekorasyonunu tamamlayıcı duvar kağıdı satışı ve kişiye özel tasarlanan tekstil ürünleri ile halı dokuma hizmetleri de vermektedir.

Felsefesi, hedef kullanıcı grubu olan çocukların güvenliğinin sağlandığı, hem annenin, hem de çocuğun zevkini ve konforunu düşünen tasarımlara yer vermek olan firmanın bundan sonraki hedefi, Türkiye’nin

talep oluşacak İstanbul Avrupa yakası, Ankara, İzmir, Bursa gibi illerinde de, kaliteli ürün ve hizmet anlayışından ödün vermeyecek yeni bayilikler oluşturmaktır.