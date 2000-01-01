BedRooms Çocuk Odası Tasarımları, 2000 yılından bu yana Türkiye temsilcisi olduğu İtalyan MarianiPlus firmasının bebek ve genç odası mobilyalarını ithal etmektedir. MarianiPlus, İtalya’da 50 yılı aşkın bir süredir sadece çocuk mobilyaları üreten ve bu konuda uzmanlaşmış bir firmadır. Farklı tasarımlarının yanı sıra en önemli özellikleri ise Avrupa Birliği’nden çocuk odalarında güvenlik sertifikası almış ilk ve halen tek firma olmalarıdır. BedRooms 0'dan 24 yaşlara kadar mobilyanın yanı sıra odanın dekorasyonunu tamamlayıcı duvar kağıdı satışı ve kişiye özel tasarlanan tekstil ürünleri ile halı dokuma hizmetleri de vermektedir.
Felsefesi, hedef kullanıcı grubu olan çocukların güvenliğinin sağlandığı, hem annenin, hem de çocuğun zevkini ve konforunu düşünen
tasarımlara yer vermek olan firmanın bundan sonraki hedefi, Türkiye’nin
talep oluşacak İstanbul Avrupa yakası, Ankara, İzmir, Bursa gibi illerinde de, kaliteli ürün ve hizmet anlayışından ödün vermeyecek yeni bayilikler oluşturmaktır.
- Hizmetler
- MarianiPlus İtalyan çocuk odası mobilyaları
- Fransız Lutece
- American Wallquest
- Pelican
- Hollandalı Eijffinger
- İspanyol Coconet
- İngiliz Hoopla ve Carousel ile İsveçli MrPerswall duvar kağıdı koleksiyonları
- İngiliz Snuggle Sacs çocuk uyku tulumları
- Türkiye’den özel tasarım halı
- perde
- tekstil ürünleri ve duvar panoları ile 3D çizimlerle destekli bebek ve genç odası tasarımları ve uygulamaları.
- Hepsini göster: 11 hizme
- Hizmet alanları
- Bebek ve genç odaları dekorasyonu
- istanbul
- Şirket ödülleri
- Çocuk odalarında Avrupa topluluğundan güvenlik sertifikası’’Childrens Safety Certificate’’, gerçek ahşap parçalarda ‘’Real Wood Certificate’’.
- Adres
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İzzet Kabadayı Sk.Gizlibahçe Botanik Evleri 391 Blok, Daire 6, 33/23, Aydınlı, Tuzla
34953 İstanbul
Türkiye
+90-2163850477 www.BedRooms.com.tr
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