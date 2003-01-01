Designero tasarımın her alanında iz bırakma arzusu ile yola çıkmıştır ve birbirine paralel disiplinlerin kolektif çalışması esasına dayanan metodolojisi ile geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Designero Mimari Tasarım,İç Mimari, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Dekorasyon Uygulama, Mobilya üretimi başta olmak üzere Grafik Tasarımı, 3D Görselleştirme ve İllüstrasyon konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Firmanın esas hedefi, uluslararası standartları benimseyerek, kaliteli işler ortaya koymaktır ve bunu yaparken son üretim yöntemlerini de takip eder.