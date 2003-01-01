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DESIGNERO
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • X Box Orta Sehpa, DESIGNERO DESIGNERO İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    X Box Orta Sehpa, DESIGNERO DESIGNERO İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    X Box Orta Sehpa, DESIGNERO DESIGNERO İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    X Box Orta Sehpa
    Lavabo, DESIGNERO DESIGNERO İç Dekorasyon
    Lavabo, DESIGNERO DESIGNERO İç Dekorasyon
    Lavabo
    Mimari Tasarim, DESIGNERO DESIGNERO
    Mimari Tasarim, DESIGNERO DESIGNERO
    Mimari Tasarim

    Designero tasarımın her alanında iz bırakma arzusu ile yola çıkmıştır ve birbirine paralel disiplinlerin kolektif çalışması esasına dayanan metodolojisi ile geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

    Designero Mimari Tasarım,İç Mimari, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Dekorasyon Uygulama, Mobilya üretimi başta olmak üzere Grafik Tasarımı, 3D Görselleştirme ve İllüstrasyon konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Firmanın esas hedefi, uluslararası standartları benimseyerek, kaliteli işler ortaya koymaktır ve bunu yaparken son üretim yöntemlerini de takip eder.

    Hizmetler
    • Designero Mimari Tasarım
    • iç mimari
    • Endüstri Ürünleri Tasarımı
    • Dekorasyon Uygulama
    • Mobilya üretimi başta olmak üzere Grafik Tasarımı
    • 3D Görselleştirme ve İllüstrasyon konularında çalışmalarını sürdürmektedir.
    Hizmet alanları
    Mimarlik ve Tasarim ve istanbul
    Şirket ödülleri
    • 2011 Tasarımda Kadınca Kodlar Sergisi/Tasarım Parkı (İstanbul)
    • 2011 İstanbul Design Week Tasarım Fuarı (İstanbul)
    • 2010 Domus Academy Amuse Us Tasarım Yarışması Books& Wines projesi ile ilk 4'e seçilmiştir. (Milano/İtalya)
    • 2009 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Tasarım sürecinde ürün-tasarımcı ilişkisi üzerine çeşitli saptamalar konulu Seminer (İzmir)
    • 2005 Mosder Ulusal Tasarım Yarışması Ev Mobilyasında Yeni Tasarımlar Genç odası kategorisinde Mansiyon ödülü.
    • 2004 St. Etienne Uluslararası Tasarım Bienali, Susuz Kompost Alla-Turca Tuvalet Tasarımı (St. Etienne, Fransa)
    • 2003 Salone Internazionale Del Mobile / Salone Satellite Uluslararası Mobilya Fuarı, Sofa Tasarımı (Milano, İtalya)
    Adres
    34664 Istanbul
    Türkiye
    +90-2163343273 www.design-nero.com
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