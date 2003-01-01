Designero tasarımın her alanında iz bırakma arzusu ile yola çıkmıştır ve birbirine paralel disiplinlerin kolektif çalışması esasına dayanan metodolojisi ile geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
Designero Mimari Tasarım,İç Mimari, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Dekorasyon Uygulama, Mobilya üretimi başta olmak üzere Grafik Tasarımı, 3D Görselleştirme ve İllüstrasyon konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Firmanın esas hedefi, uluslararası standartları benimseyerek, kaliteli işler ortaya koymaktır ve bunu yaparken son üretim yöntemlerini de takip eder.
- Hizmetler
- Designero Mimari Tasarım
- iç mimari
- Endüstri Ürünleri Tasarımı
- Dekorasyon Uygulama
- Mobilya üretimi başta olmak üzere Grafik Tasarımı
- 3D Görselleştirme ve İllüstrasyon konularında çalışmalarını sürdürmektedir.
- Hizmet alanları
- Mimarlik ve Tasarim ve istanbul
- Şirket ödülleri
- 2011 Tasarımda Kadınca Kodlar Sergisi/Tasarım Parkı (İstanbul)
- 2011 İstanbul Design Week Tasarım Fuarı (İstanbul)
- 2010 Domus Academy
Amuse UsTasarım Yarışması
Books& Winesprojesi ile ilk 4'e seçilmiştir. (Milano/İtalya)
- 2009 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
Tasarım sürecinde ürün-tasarımcı ilişkisi üzerine çeşitli saptamalarkonulu Seminer (İzmir)
- 2005 Mosder Ulusal Tasarım Yarışması
Ev Mobilyasında Yeni TasarımlarGenç odası kategorisinde Mansiyon ödülü.
- 2004 St. Etienne Uluslararası Tasarım Bienali, Susuz Kompost Alla-Turca Tuvalet Tasarımı (St. Etienne, Fransa)
- 2003 Salone Internazionale Del Mobile / Salone Satellite Uluslararası Mobilya Fuarı,
SofaTasarımı (Milano, İtalya)
- Adres
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34664 Istanbul
Türkiye
+90-2163343273 www.design-nero.com