Bir2render inşa edilmemiş mimariyi tasvir eder daha fazla detay amaçlar, işini sever, müşteri odaklı ve butik çalişir. Hayata geçirmeyi planladığınız projerinizi emekle yoğurup, doğru zaman ve bütçelemeyle sanatsal bir çalışmaya dönüştürür. Markanızı en iyi şekilde yansıtan çözümlerimiz ile kurumsal kimlik ve ürünleriniz için en çarpıcı tasarımları sizlere sunmayı amaçlıyoruz.
- Hizmetler
- Mimari Tasarım | Mimari Görselleştirme | Animasyon | Sanal Tur | Kurumsal Kimlik | Katalog Çalışmaları
- Hizmet alanları
- İzmir | Türkiye
- Adres
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35000 İzmir
Türkiye
+90-5337378154 www.birikirender.com