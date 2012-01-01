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Olcay Saymar Mimarlık &amp; Görselleştirme
Mimarlar İstanbul
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    Çalışmalarımız, Olcay Saymar Mimarlık & Görselleştirme Olcay Saymar Mimarlık & Görselleştirme
    Çalışmalarımız, Olcay Saymar Mimarlık & Görselleştirme Olcay Saymar Mimarlık & Görselleştirme
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    Çalışmalarımız

    Mimar Olcay Saymar tarafından 2012 yılında kurulan, mimari görselleştirme ve proje alanlarında hizmet veren Olcay Saymar Mimarlık & Görselleştirme kişisel ve kurumsal fikirleri kitlelerle buluşturup, hayallere somutluk kazandırıyor. Türkiye ve yurtdışında önde gelen inşaat firmaları ve mimarlarla çalışan firmamız, projelerinizi mimari gözle sentezleyip 3 boyutlu hale getirerek, tasarlanan yapı veya ürünlerinize hayat veriyor. Projelerinizde yapımı öngörülen cephe, iç mekan ve peyzaj elemanlarıyla uyumlu bir bütünlük içerisinde görseller hazırlayarak satış ve pazarlamaya yönelik çözümler sunuyor. İstenildiği taktirde hazırlanan görseller kullanılarak ve çeşitli çalışmalarla animasyon, satış kataloğu ve sunum videoları da çalışılabiliyor. Aynı zamanda firmamız, mimari tasarım ve projelendirme konusunda da genç fikirleriyle mekanlarda esnek ve kalıcı çözümler sunuyor. “ Sizin hayalleriniz, bizim gerçeklerimizdir. "

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    34000 İstanbul
    Türkiye
    www.olcaysaymar.com
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