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TON Mimarlık
3D Görselleştirme Izmir
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Mutfak Tezgahı, TON Mimarlık TON Mimarlık MutfakMutfak Tezgâhları
    Mutfak Tezgahı, TON Mimarlık TON Mimarlık MutfakMutfak Tezgâhları
    Mutfak Tezgahı, TON Mimarlık TON Mimarlık MutfakMutfak Tezgâhları
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    Mutfak Tezgahı
    UFUK SİTESİ, TON Mimarlık TON Mimarlık Klasik Evler
    UFUK SİTESİ
    Mevsim Geçişi, TON Mimarlık TON Mimarlık Modern Evler
    Mevsim Geçişi

    TON Mimarlık, Şubat 2017’de tasarım ve görselleştirme alanlarında hizmet vermek üzere, N. Şafak KIZILTUĞ BİLGE tarafından İzmir’de kurulmuştur. Tasarımlarında çağdaş ve rafine bir anlayışı benimseyen TON Mimarlık, iç mimarî - mimarî tasarım ve 3 boyutlu görselleştirme alanlarında, çeşitli tip ve ölçeklerdeki projelerle çalışmalarını sürdürmektedir.

    Hizmetler
    • İç & Dış Mekân Görselleştirme
    • Etüt Proje
    • Uygulama Projesi
    Hizmet alanları
    • 3 Boyutlu Görselleştirme
    • Mimarlık
    Adres
    Donanmacı Mh. 1717 Sk. No: 128 Kat: 4 Daire: 404 Mertoğlu İş Merkezi Karşıyaka/İZMİR
    35580 Izmir
    Türkiye
    tonmimarlik.com
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