TON Mimarlık, Şubat 2017’de tasarım ve görselleştirme alanlarında hizmet vermek üzere, N. Şafak KIZILTUĞ BİLGE tarafından İzmir’de kurulmuştur. Tasarımlarında çağdaş ve rafine bir anlayışı benimseyen TON Mimarlık, iç mimarî - mimarî tasarım ve 3 boyutlu görselleştirme alanlarında, çeşitli tip ve ölçeklerdeki projelerle çalışmalarını sürdürmektedir.
- Hizmetler
- İç & Dış Mekân Görselleştirme
- Etüt Proje
- Uygulama Projesi
- Hizmet alanları
- 3 Boyutlu Görselleştirme
- Mimarlık
- Adres
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Donanmacı Mh. 1717 Sk. No: 128 Kat: 4 Daire: 404 Mertoğlu İş Merkezi Karşıyaka/İZMİR
35580 Izmir
Türkiye
tonmimarlik.com