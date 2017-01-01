TON Mimarlık, Şubat 2017’de tasarım ve görselleştirme alanlarında hizmet vermek üzere, N. Şafak KIZILTUĞ BİLGE tarafından İzmir’de kurulmuştur. Tasarımlarında çağdaş ve rafine bir anlayışı benimseyen TON Mimarlık, iç mimarî - mimarî tasarım ve 3 boyutlu görselleştirme alanlarında, çeşitli tip ve ölçeklerdeki projelerle çalışmalarını sürdürmektedir.