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FEZA PREFABRİK
İnşaat Şirketleri Denizli
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    Benim arsam var fakat inşaat yapmaya gücüm yok diyorsanız doğru adrestesiniz.FEZA PREFABRİK hayalinizde ki evi gerçeğe dönüştürecek. Hemde uygun fiyata kaliteli hizmetiyle. Fiyat ve Plan bilgisi için bize ulaşmanız yeterli! Ayrıntılı görüşmek için 0258 274 66 66 veya 0532 394 09 45 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Yakınlarınızın da bu fırsattan haberdar olması için beğenip paylaşın!

    Hizmetler
    PREFABRİK-KONTEYNER-ÇELİK BİNA
    Hizmet alanları
    İNŞAAT
    Adres
    20260 Denizli
    Türkiye
    +90-5323940945
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