Traveland Turizm 2016 yılında bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara özel

çözümler geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Traveland turizm A grubu Türsab belgesi ile müşterilerine hizmet vermektedir. Traveland Profesyonel Kadrosu ile müşterilerine sıkıntısız hizmeti misyon haline getirmiştir.

Dünya genelinde iletişimde olduğumuz çözüm ortaklarımız, konusunda deneyimli, uzman ve dinamik ekibimizle yurtiçi ve yurtdışında birçok firmaya kurumsal ve bireysel hizmet sunarken en uygun bütçe yönetimiyle, en kaliteli hizmeti ve maksimum müşteri memnuniyetini hedefleriz.

Bilgi ve deneyimimizle takım çalışmasının ve güçlü iletişimin başarıya giden yolun en önemli basamakları olduğuna inanarak sorumluluk bilinci ve motivasyonu yüksek, takipçi, başarıya olan tutkusu ile her zaman gelişime ve değişime açık takım arkadaşlarımızla sizlere hizmet vermekten memnuniyet duymaktayız.