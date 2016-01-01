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Traveland Turizm
Nakliye şirketleri İstanbul
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    Traveland Turizm 2016 yılında bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara özel
    çözümler geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Traveland turizm A grubu Türsab belgesi ile müşterilerine hizmet vermektedir. Traveland Profesyonel Kadrosu ile müşterilerine sıkıntısız hizmeti misyon haline getirmiştir.

    Dünya genelinde iletişimde olduğumuz çözüm ortaklarımız, konusunda deneyimli, uzman ve dinamik ekibimizle yurtiçi ve yurtdışında birçok firmaya kurumsal ve bireysel hizmet sunarken en uygun bütçe yönetimiyle, en kaliteli hizmeti ve maksimum müşteri memnuniyetini hedefleriz.

    Bilgi ve deneyimimizle takım çalışmasının ve güçlü iletişimin başarıya giden yolun en önemli basamakları olduğuna inanarak sorumluluk bilinci ve motivasyonu yüksek, takipçi, başarıya olan tutkusu ile her zaman gelişime ve değişime açık takım arkadaşlarımızla sizlere hizmet vermekten memnuniyet duymaktayız.

    Hizmetler
    • Uçak Bileti
    • Tatil
    • Vize
    • Tur
    Hizmet alanları
    Turizm ve İstanbul
    Adres
    Kartaltepe mahallesi, Belediye Hekimi sokak. No:12 Kat:1
    34145 İstanbul
    Türkiye
    +90-8503040358 www.traveland.com.tr
    Yasal mülkiyet

    Traveland Turizm A.ş

    Değerlendirmeler

    Zarına Kurbanova
    İn güzel ve uyugun bir firma Traveland Turizm benim hep biletlerimi benim hazırlayan kardeşim memetdir Allah senden razı olsun çok çok tskr ederim sana hiç bir zeman yok demediğin için hep ablam hazır biletin diye yok yerden de bana ujuz bilet bulan kardeşim 😘😘😘😘😘🙏🙏🙏🙏
    2 yıldan fazla önce
    isil gurkaynak
    Dünyayı geziyorum.Yıllardır uçak biletlerimi bu firma aracılığla alırım. Satın alırken en uygun alternatifleri sunan, iptal, değişiklik ya da seyahat sırasında karşılaştığım problemleri 7\24 çözen muhteşem bir ekip. Çok teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim.
    2 yıldan fazla önce
    Soykan Ihtiyar
    Başlangıçta tedirgin olduk ama kurumsal yapısıyla gercekten çok başarılı bir firma, Kurumsal biletlerimiz icin tek adres Traveland turizm.
    neredeyse 2 yıl önce
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