Hakan Özerdem – Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme

Ahen Proje A.Ş. ile birlikte çalışmalarım sonucunda mimari ve dekorasyon projeleri konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyim. Bu projelerin statik hesaplarından, AutoCAD ile çizimlerine, 3D Studio Max ile 3 boyutlu modelleme, render ve sunum hizmetlerinden, tanıtım videolarının hazırlanmasına, bu tasarımların gerçek hayatta şekil bulmasına kadar bir çok aşamada ben ve çözüm ortaklarım sizlerin yanında oluyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri, AVM, villa, köşk, yalı, bağ evleri, cafe, bar, fuar standı, restaurant, mağaza, ofis projeleri ile birlikte, iç mimari konusunda mobilya, ışıklandırma, bahçe tasarımları ve zemin projeleriniz için de size destek sunmaktayız. Bu hizmetleri size firmamızda çalışan mimar ve mühendisler ile birlikte vermekteyiz.
- Hizmetler
- Statik Hesaplama
- CAD/CAM Çizimleri
- 3D Modelleme
- Mimari Görselleştirme
- Kentsel Dönüşüm Projeleri
- İç Mekan Tasarımları
- Hizmet alanları
- Mimari Proje Çalışmaları ve 3D Tasarım
- 3D Mimari Görselleştirme Antalya
- Adres
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Çağlayan Mahallesi
07600 Antalya
Türkiye
+90-5553691843 www.ozerdem.com