Hakan Özerdem – Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme

Ahen Proje A.Ş. ile birlikte çalışmalarım sonucunda mimari ve dekorasyon projeleri konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyim. Bu projelerin statik hesaplarından, AutoCAD ile çizimlerine, 3D Studio Max ile 3 boyutlu modelleme, render ve sunum hizmetlerinden, tanıtım videolarının hazırlanmasına, bu tasarımların gerçek hayatta şekil bulmasına kadar bir çok aşamada ben ve çözüm ortaklarım sizlerin yanında oluyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri, AVM, villa, köşk, yalı, bağ evleri, cafe, bar, fuar standı, restaurant, mağaza, ofis projeleri ile birlikte, iç mimari konusunda mobilya, ışıklandırma, bahçe tasarımları ve zemin projeleriniz için de size destek sunmaktayız. Bu hizmetleri size firmamızda çalışan mimar ve mühendisler ile birlikte vermekteyiz.