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Hakan Özerdem – Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme
3D Görselleştirme Antalya
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Düğün Salonu - İç Mekan Tasarım - 3D Mimari Görselleştirme, Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Zeminler
    Düğün Salonu - İç Mekan Tasarım - 3D Mimari Görselleştirme, Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Zeminler
    Düğün Salonu - İç Mekan Tasarım - 3D Mimari Görselleştirme, Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Zeminler
    +4
    Düğün Salonu - İç Mekan Tasarım - 3D Mimari Görselleştirme
    Bergama Dağ Evi Projesi - 3D Mimari Görselleştirme, Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Kır evi
    Bergama Dağ Evi Projesi - 3D Mimari Görselleştirme, Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Kır evi
    Bergama Dağ Evi Projesi - 3D Mimari Görselleştirme, Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Kır evi
    Bergama Dağ Evi Projesi - 3D Mimari Görselleştirme
    Suadiye Kentsel Dönüşüm Projesi - 3D Mimari Görselleştirme, Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Apartman Beyaz
    Suadiye Kentsel Dönüşüm Projesi - 3D Mimari Görselleştirme, Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Apartman Beyaz
    Suadiye Kentsel Dönüşüm Projesi - 3D Mimari Görselleştirme, Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Apartman Beyaz
    +5
    Suadiye Kentsel Dönüşüm Projesi - 3D Mimari Görselleştirme
    Çeşme Villa Projesi - 3D Mimari Görselleştirme, Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Villa
    Çeşme Villa Projesi - 3D Mimari Görselleştirme, Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Villa
    Çeşme Villa Projesi - 3D Mimari Görselleştirme, Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Villa
    +1
    Çeşme Villa Projesi - 3D Mimari Görselleştirme
    Bodrum Villa - Avan Proje - 3D Mimari Görselleştirme, Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Villa
    Bodrum Villa - Avan Proje - 3D Mimari Görselleştirme, Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Villa
    Bodrum Villa - Avan Proje - 3D Mimari Görselleştirme, Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Villa
    +5
    Bodrum Villa - Avan Proje - 3D Mimari Görselleştirme
    Şile Villa Projesi - Avan Proje Üzerinden 3D Görselleştirme, Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Villa
    Şile Villa Projesi - Avan Proje Üzerinden 3D Görselleştirme, Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Villa
    Şile Villa Projesi - Avan Proje Üzerinden 3D Görselleştirme, Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Hakan Özerdem - Mimari Proje Tasarım ve 3D Mimari Görselleştirme Villa
    +5
    Şile Villa Projesi - Avan Proje Üzerinden 3D Görselleştirme
    Hepsini göster: 11 proje

    Ahen Proje A.Ş. ile birlikte çalışmalarım sonucunda mimari ve dekorasyon projeleri konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyim. Bu projelerin statik hesaplarından, AutoCAD ile çizimlerine, 3D Studio Max ile 3 boyutlu modelleme, render ve sunum hizmetlerinden, tanıtım videolarının hazırlanmasına, bu tasarımların gerçek hayatta şekil bulmasına kadar bir çok aşamada ben ve çözüm ortaklarım sizlerin yanında oluyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri, AVM, villa, köşk, yalı, bağ evleri, cafe, bar, fuar standı, restaurant, mağaza, ofis projeleri ile birlikte, iç mimari konusunda mobilya, ışıklandırma, bahçe tasarımları ve zemin projeleriniz için de size destek sunmaktayız. Bu hizmetleri size firmamızda çalışan mimar ve mühendisler ile birlikte vermekteyiz.

    Hizmetler
    • Statik Hesaplama
    • CAD/CAM Çizimleri
    • 3D Modelleme
    • Mimari Görselleştirme
    • Kentsel Dönüşüm Projeleri
    • İç Mekan Tasarımları
    Hizmet alanları
    • Mimari Proje Çalışmaları ve 3D Tasarım
    • 3D Mimari Görselleştirme Antalya
    Adres
    Çağlayan Mahallesi
    07600 Antalya
    Türkiye
    +90-5553691843 www.ozerdem.com
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