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3D Görselleştirme Istanbul
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    Her projenin bir hikayesi olması gerektiğine inanırız. Formu, perspektifi, atmosferi ile bu hikayeye en çok yakışan duyguyu ararız.Hedefimiz bu duyguyu en sanatsal şekilde resmetmektir. Ve ‘Bir tasarım, duygulara ne kadar hitap ediyorsa o kadar sanatsaldır’ deriz. Işığın gücü ve doğru kullanımı  bu duyguları ortaya çıkarmadaki en önemli etkendir.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Şirket ödülleri
    • Peugeot 2007 Design Contest finalist,
    • Mosder Mobilya tasarım yarışması Engelliler için Mobilya tasarımı kategorisi 3.lük ödülü
    Adres
    Kemankeş Mah. Mumhane Cad. No: 62 Galata
    34590 Istanbul
    Türkiye
    +90-5355769667 wox.com.tr
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