Her projenin bir hikayesi olması gerektiğine inanırız. Formu, perspektifi, atmosferi ile bu hikayeye en çok yakışan duyguyu ararız.Hedefimiz bu duyguyu en sanatsal şekilde resmetmektir. Ve ‘Bir tasarım, duygulara ne kadar hitap ediyorsa o kadar sanatsaldır’ deriz. Işığın gücü ve doğru kullanımı bu duyguları ortaya çıkarmadaki en önemli etkendir.
- Hizmet alanları
- istanbul
- Şirket ödülleri
- Peugeot 2007 Design Contest finalist,
- Mosder Mobilya tasarım yarışması Engelliler için Mobilya tasarımı kategorisi 3.lük ödülü
- Adres
-
Kemankeş Mah. Mumhane Cad. No: 62 Galata
34590 Istanbul
Türkiye
+90-5355769667 wox.com.tr