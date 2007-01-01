Her projenin bir hikayesi olması gerektiğine inanırız. Formu, perspektifi, atmosferi ile bu hikayeye en çok yakışan duyguyu ararız.Hedefimiz bu duyguyu en sanatsal şekilde resmetmektir. Ve ‘Bir tasarım, duygulara ne kadar hitap ediyorsa o kadar sanatsaldır’ deriz. Işığın gücü ve doğru kullanımı bu duyguları ortaya çıkarmadaki en önemli etkendir.