Fluart Mobilya ve Dekorasyon

1994 yılında kurulan firmamız, ahşap, metal, plastik, aluminyum,
paslanmaz, materyalleri birleştirerek binden fazla ürün çeşidi ile hizmet vermektedir.
Kendi üretim sistemi içerisinde, müşteri ve proje yöneticileri tarafından gelen talepleri, projede yer alan plan dahilinde hem ürünlerin imalatını gerçekleştirerek hem de mimari uygulaması tamamlanarak proje teslim edilir.
Mimari guruplar, avm, otel, restorant, cafe, bar, yazlık mekanlar, v.b. gibi sektörlere hizmet vermekteyiz.
- Hizmetler
- Mobilya Üretimi
- Mekan Tasarımı ve Çözümleri
- Hizmet alanları
- cafe
- Bar
- RESTORAN
- Oteller için Mobilya tasarım ve üretimi
- istanbul
- Adres
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Doktor Mithat Süer Caddesi Çamlıköşk Sokak No:10/1-A Erenköy İstanbul
34744 Istanbul
Türkiye
+90-5555955578 www.fluart.com.tr