현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Fluart Mobilya ve Dekorasyon
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • FluArt Mobilya, Fluart Mobilya ve Dekorasyon Fluart Mobilya ve Dekorasyon Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    FluArt Mobilya, Fluart Mobilya ve Dekorasyon Fluart Mobilya ve Dekorasyon Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    FluArt Mobilya, Fluart Mobilya ve Dekorasyon Fluart Mobilya ve Dekorasyon Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    +9
    FluArt Mobilya

    1994 yılında kurulan firmamız, ahşap, metal, plastik, aluminyum,
    paslanmaz, materyalleri birleştirerek binden fazla ürün çeşidi ile hizmet vermektedir.

    Kendi üretim sistemi içerisinde, müşteri ve proje yöneticileri tarafından gelen talepleri, projede yer alan plan dahilinde hem ürünlerin imalatını gerçekleştirerek hem de mimari uygulaması tamamlanarak proje teslim edilir.

    Mimari guruplar, avm, otel, restorant, cafe, bar, yazlık mekanlar, v.b. gibi sektörlere hizmet vermekteyiz.

    Hizmetler
    • Mobilya Üretimi
    • Mekan Tasarımı ve Çözümleri
    Hizmet alanları
    • cafe
    • Bar
    • RESTORAN
    • Oteller için Mobilya tasarım ve üretimi
    • istanbul
    Adres
    Doktor Mithat Süer Caddesi Çamlıköşk Sokak No:10/1-A Erenköy İstanbul
    34744 Istanbul
    Türkiye
    +90-5555955578 www.fluart.com.tr

    Değerlendirmeler

    Horeca Design
    yaklaşık 4 yıl önce
    Omer Ardinc
    4 yıldan fazla önce
    fehmi Diktas
    Fluart mobilya kalitenin merkezi 😂😂
    neredeyse 3 yıl önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element