Adres Tasarım

Betonarme evlerin özellikleri ve maliyet hesabı

Günümüze kadar ev tasarımları ve inşaat yöntemleri sürekli değişmiş, eskiden sadece ahşap kullanılarak inşa edilen evler yangın ve nem gibi olumsuz durumlardan çok çabuk etkilendiği için betonarme evler haline dönüşmüştür.

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