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Adres Tasarım
3D Görselleştirme Istanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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Projeler

Yeni proje
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    • Maziland, Adres Tasarım Adres Tasarım Eklektik Yatak Odası
    Maziland, Adres Tasarım Adres Tasarım Eklektik Oturma Odası
    Maziland, Adres Tasarım Adres Tasarım
    +8
    Maziland
    Şile Belediyesi Kültür Merkezi Projesi, Adres Tasarım Adres Tasarım
    Şile Belediyesi Kültür Merkezi Projesi, Adres Tasarım Adres Tasarım
    Şile Belediyesi Kültür Merkezi Projesi, Adres Tasarım Adres Tasarım Asyatik Evler
    +4
    Şile Belediyesi Kültür Merkezi Projesi
    Bodrum Villa, Adres Tasarım Adres Tasarım Akdeniz Evler
    Bodrum Villa, Adres Tasarım Adres Tasarım Akdeniz Evler
    Bodrum Villa, Adres Tasarım Adres Tasarım Akdeniz Evler
    +4
    Bodrum Villa

    Adres Tasarım ağırlıklı olarak 3 boyutlu mimari ve endüstriyel alanlarında hizmet vermektedir. Proje ve/veya ürünlerin tanıtım, reklam ve üretim süreçlerinde, ihtiyaç duyulan 3 boyutlu görsel çalışmalarının yanı sıra flycam, sanal maket, augmented reality gibi bir çok yenilikçi çalışmayı bünyesinde bulundurmaktadır.

    Hizmetler
    • 3d görselleştirme
    • 3D Modelleme
    • 3D Animasyon
    • Flycam
    • Sanal maket
    • Auqmented Reality
    Hizmet alanları
    • Türkiye genelinde ve bir çok yabancı ülkede hizmet vermekteyiz.
    • istanbul
    Adres
    Dudullu Cad. No:23-25b Brandium Residence R2 Blok No:106
    83734 Istanbul
    Türkiye
    +90-2163450545 www.adrestasarim.com

    Değerlendirmeler

    Caner Şimşek
    neredeyse 5 yıl önce
    Burak Dogmus
    4 yıldan fazla önce
    Fatih Mutlu
    yaklaşık 2 yıl önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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