Adres Tasarım ağırlıklı olarak 3 boyutlu mimari ve endüstriyel alanlarında hizmet vermektedir. Proje ve/veya ürünlerin tanıtım, reklam ve üretim süreçlerinde, ihtiyaç duyulan 3 boyutlu görsel çalışmalarının yanı sıra flycam, sanal maket, augmented reality gibi bir çok yenilikçi çalışmayı bünyesinde bulundurmaktadır.
- Hizmetler
- 3d görselleştirme
- 3D Modelleme
- 3D Animasyon
- Flycam
- Sanal maket
- Auqmented Reality
- Hizmet alanları
- Türkiye genelinde ve bir çok yabancı ülkede hizmet vermekteyiz.
- istanbul
- Adres
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Dudullu Cad. No:23-25b Brandium Residence R2 Blok No:106
83734 Istanbul
Türkiye
+90-2163450545 www.adrestasarim.com