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Çelik Kapı Bursa
Kapılar Bursa
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    • Çelik Kapı Bursa Panel Kapı, Çelik Kapı Bursa Çelik Kapı Bursa
    Çelik Kapı Bursa Panel Kapı, Çelik Kapı Bursa Çelik Kapı Bursa
    Çelik Kapı Bursa Panel Kapı
    Çelik kapı Tasarım, Çelik Kapı Bursa Çelik Kapı Bursa
    Çelik kapı Tasarım

    Çelik kapı, Ahşap kapı ve Amerikan Panel kapılarının imalat tesisleri Kayseri Organize sanayi bölgesinde 2 ayrı tesiste toplam 10000 M2 alanda 60 ı aşkın profesyonel çalışanı ve son teknoloji makine parkuru ile imalatını güçlü tutan firmamız 10 u aşkın ülkeye ihracat yapmaktadır.

    Hizmetler
    • ​Çelik kapı
    • Ahşap kapı
    • Yangın Kapısı ve Amerikan Panel
    Hizmet alanları
    Kapı ve bursa
    Adres
    Sırameşeler Mh. Mudanya Cd. No:178 Osmangazi/BURSA
    16110 Bursa
    Türkiye
    +90-2242331191 www.celikkapibursa.com
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