Çelik Kapı Bursa

Çelik kapı, Ahşap kapı ve Amerikan Panel kapılarının imalat tesisleri Kayseri Organize sanayi bölgesinde 2 ayrı tesiste toplam 10000 M2 alanda 60 ı aşkın profesyonel çalışanı ve son teknoloji makine parkuru ile imalatını güçlü tutan firmamız 10 u aşkın ülkeye ihracat yapmaktadır.
- Hizmetler
- Çelik kapı
- Ahşap kapı
- Yangın Kapısı ve Amerikan Panel
- Hizmet alanları
- Kapı ve bursa
- Adres
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Sırameşeler Mh. Mudanya Cd. No:178 Osmangazi/BURSA
16110 Bursa
Türkiye
+90-2242331191 www.celikkapibursa.com