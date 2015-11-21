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Ganitaconcept
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Örteks Yönetim ofisleri,showroom ve resepsiyon/Esenyurt, Ganitaconcept Ganitaconcept Ticari alanlar
    Örteks Yönetim ofisleri,showroom ve resepsiyon/Esenyurt, Ganitaconcept Ganitaconcept Ticari alanlar
    Örteks Yönetim ofisleri,showroom ve resepsiyon/Esenyurt, Ganitaconcept Ganitaconcept Ticari alanlar
    +15
    Örteks Yönetim ofisleri,showroom ve resepsiyon/Esenyurt
    Dia Mare Mimaroba Örnek daire (189 dairelik konut)/Esenyurt, Ganitaconcept Ganitaconcept Modern Pencere & Kapılar
    Dia Mare Mimaroba Örnek daire (189 dairelik konut)/Esenyurt, Ganitaconcept Ganitaconcept Modern Banyo
    Dia Mare Mimaroba Örnek daire (189 dairelik konut)/Esenyurt, Ganitaconcept Ganitaconcept Modern Banyo
    +15
    Dia Mare Mimaroba Örnek daire (189 dairelik konut)/Esenyurt
    Orteks ofis , Ganitaconcept Ganitaconcept Rustik Çalışma Odası Ahşap Ahşap rengi
    Orteks ofis , Ganitaconcept Ganitaconcept Rustik Çalışma Odası Ahşap Ahşap rengi
    Orteks ofis , Ganitaconcept Ganitaconcept Rustik Çalışma Odası Ahşap Ahşap rengi
    +1
    Orteks ofis
    Ganita Concept, Ganitaconcept Ganitaconcept Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Ganita Concept

    Ganita Dekorasyon : 1987 yılında başlayan "yaşam alanlarını sanatla buluşturma "çalışmalarımız; günümüze geldiğimizde modern ve klasik tasarımlarıyla , güleryüzlü bir hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizle buluşuyor..

          Mobilya & Dekorasyon üzerine ürettiği ve tasarladığı bir çok ürünle bu güne dek yüzlerce müşterisinin yaşam alanlarını tasarlamış ve oluşturmuş, aynı zamanda gelişen teknoloji ile paralel yaptığı yatırım ve standart değişimleri ile, sektöründe"Türkiye" çapında bir marka olmayı amaçlamaktadır.       Amacımız, Zor olanı mümkün, Mümkünü kolay , Kolayı ise zarif ve zevkli yapmanın yollarını bulmaktır..

    Hizmetler
    • mutfak
    • Kapı
    • banyo ve butik tasarım ürünler
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Haznedar-gungoren
    34610 Istanbul
    Türkiye
    +90-2125553899 www.ganitaconcept.com
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