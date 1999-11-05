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Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş.
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

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    • ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ AVAN PROJESİ, Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş. Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş.
    ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ AVAN PROJESİ, Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş. Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş.
    ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ AVAN PROJESİ, Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş. Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş.
    +3
    ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ AVAN PROJESİ
    AKDENİZ MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ RESTORASYONU, Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş. Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş.
    AKDENİZ MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ RESTORASYONU, Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş. Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş.
    AKDENİZ MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ RESTORASYONU, Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş. Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş.
    +79
    AKDENİZ MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ RESTORASYONU
    ÇENGELKÖY SİNAN GENİM MİMARLIK ATÖLYESİ, Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş. Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş.
    ÇENGELKÖY SİNAN GENİM MİMARLIK ATÖLYESİ, Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş. Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş.
    ÇENGELKÖY SİNAN GENİM MİMARLIK ATÖLYESİ, Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş. Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş.
    +37
    ÇENGELKÖY SİNAN GENİM MİMARLIK ATÖLYESİ
    BEYLERBEYİ SÜREN EVİ RESTORASYONU, Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş. Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş.
    BEYLERBEYİ SÜREN EVİ RESTORASYONU, Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş. Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş.
    BEYLERBEYİ SÜREN EVİ RESTORASYONU, Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş. Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş.
    +67
    BEYLERBEYİ SÜREN EVİ RESTORASYONU
    AKS ANTALYA KÜLTÜR SANAT MERKEZİ, Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş. Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş.
    AKS ANTALYA KÜLTÜR SANAT MERKEZİ, Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş. Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş.
    AKS ANTALYA KÜLTÜR SANAT MERKEZİ, Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş. Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş.
    +53
    AKS ANTALYA KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
    BURSA KARSAN OTOMOTİV FABRİKASI VE YÖNETİM BİNASI, Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş. Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş.
    BURSA KARSAN OTOMOTİV FABRİKASI VE YÖNETİM BİNASI, Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş. Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş.
    BURSA KARSAN OTOMOTİV FABRİKASI VE YÖNETİM BİNASI, Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş. Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş.
    +68
    BURSA KARSAN OTOMOTİV FABRİKASI VE YÖNETİM BİNASI
    Hepsini göster: 8 proje

    Dr. M. SİNAN GENİM

    1945 Kuzguncuk’da doğdu. Orta öğrenimini Haydarpaşa Lisesi’nde, yüksek öğrenimini DGSA Mimarlık Yüksek Okulu’nda tamamladı. DMMA Mimarlık Bölümü Rölöve-Restorasyon Ana Bilim Dalı’ndan yüksek mimar, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatları Kürsüsü’nden “İstanbul’un İskanı” konulu tez ile (Ph. D) ünvanını aldı. 1970-1976 İDGSA’de Asistanlık, 1974-1981 İÜ Edebiyat Fakültesi’nde, 1976-1983 İDGSA’de, 1983-1991 MSÜ’de ve 2009-2011 MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 1989-1992 ve 2009-2011 İstanbul Koruma Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1989-2009 Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyeliği, 1994-1999 Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, 1999-2004 Beşiktaş Belediyesi Meclis Başkanlığı, 1997-.. Türkiye Anıt Çevre ve Turizm Değerlerini Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Konut-Müze-Otomobil Showroom-Depo-Yönetim Binası-Fabrika Binası gibi projeler ve uygulamalar yaptı. Çeşitli restorasyon uygulamaları yaptı. Antalya Kaleiçi’nde Sevgi Gönül Evi Restorasyonu ile IV. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, Yapı Dalı, Koruma Sanatı Başarı Ödülü’nü; Baksı Müzesi ile 2014 Yılı Avrupa Konseyi Müze Ödülü’nü aldı. Çeşitli kitap, dergi ve gazetelerde makaleleri, radyo ve televizyon konuşmaları vardır. Konstantiniyye’den İstanbul’a, XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıla Boğaziçi’nin Rumeli Yakası Fotoğrafları adlı kitabı [2 Cilt] 2006’da, XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıla Boğaziçi’nin Anadolu Yakası Fotoğrafları adlı kitabı [2 Cilt] 2012’de,  Panorama İstanbul 1955 ise 2012’de yayınlandı.

    Hizmetler
    • Konut-Müze-Otomobil Showroom-Depo-Yönetim Binası-Fabrika Binası gibi mimari proje ve uygulamaları
    • Restorasyon
    • Sergi Düzenlemeleri
    Hizmet alanları
    • antalya
    • Bursa
    • Çatalca
    • istanbul
    Şirket ödülleri
    1994 yılında Antalya Kaleiçi’nde Sevgi Gönül Evi Restorasyonu ile IV. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, Yapı Dalı, Koruma Sanatı Başarı Ödülü’nü aldı.2007 yılında Antik Dekor Dergisi, “100. Sayı Kültür ve Sanat Ödülleri”nden “Mimarlık” ödülünü aldı.2014 yılında Baksı Müzesi ile 2014 Yılı Avrupa Konseyi Müze Ödülü’nü aldı.2015 yılında “Sign of the City Awards”da, “En İyi Sosyo-Kültürel Yapı” Ödülü’nü aldı.
    Adres
    Kuleli Caddesi, Üzümözü Sokak, No. 5, Çengelköy Üsküdar
    34684 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163212664 www.sinangenim.com

    Değerlendirmeler

    Hülya UTKULUER
    yaklaşık 3 yıl önce
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