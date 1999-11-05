Yenilem Proje Danışmanlık T. A. Ş.

Dr. M. SİNAN GENİM

1945 Kuzguncuk’da doğdu. Orta öğrenimini Haydarpaşa Lisesi’nde, yüksek öğrenimini DGSA Mimarlık Yüksek Okulu’nda tamamladı. DMMA Mimarlık Bölümü Rölöve-Restorasyon Ana Bilim Dalı’ndan yüksek mimar, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatları Kürsüsü’nden “İstanbul’un İskanı” konulu tez ile (Ph. D) ünvanını aldı. 1970-1976 İDGSA’de Asistanlık, 1974-1981 İÜ Edebiyat Fakültesi’nde, 1976-1983 İDGSA’de, 1983-1991 MSÜ’de ve 2009-2011 MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 1989-1992 ve 2009-2011 İstanbul Koruma Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1989-2009 Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyeliği, 1994-1999 Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, 1999-2004 Beşiktaş Belediyesi Meclis Başkanlığı, 1997-.. Türkiye Anıt Çevre ve Turizm Değerlerini Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Konut-Müze-Otomobil Showroom-Depo-Yönetim Binası-Fabrika Binası gibi projeler ve uygulamalar yaptı. Çeşitli restorasyon uygulamaları yaptı. Antalya Kaleiçi’nde Sevgi Gönül Evi Restorasyonu ile IV. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, Yapı Dalı, Koruma Sanatı Başarı Ödülü’nü; Baksı Müzesi ile 2014 Yılı Avrupa Konseyi Müze Ödülü’nü aldı. Çeşitli kitap, dergi ve gazetelerde makaleleri, radyo ve televizyon konuşmaları vardır. Konstantiniyye’den İstanbul’a, XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıla Boğaziçi’nin Rumeli Yakası Fotoğrafları adlı kitabı [2 Cilt] 2006’da, XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıla Boğaziçi’nin Anadolu Yakası Fotoğrafları adlı kitabı [2 Cilt] 2012’de, Panorama İstanbul 1955 ise 2012’de yayınlandı.