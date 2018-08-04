Ak Mobilya Dekorasyon

MOBİLYA ÜRETİMİ
Tamamı kendi ahşap tasarım atölyemizde olmak üzere; mutfak, banyo, ev ve ofis mobilyası, çocuk mobilyası, kapı, iç dış lambiri, dolap gibi ahşap ağırlıklı tüm ürünlerin imalatını ve cila işlerini kendi bünyemizde yapıyoruz. Sektörde aynı işi yapan birçok firmanın aksine yabancı atölyelere iş yaptırmayarak hem daha az maliyetle, hemde hatasız olarak işi müşteriye teslim ediyoruz...
- Hizmetler
- Üretim
- [mobilyacı]
- [marangoz]
- +mobilya +imalatı
- +mobilya +üretimi
- +kapı +imalatı
- +kapı +üretimi
- +mutfak +imalatı
- +mutfak +üretimi
- [Vestiyer]
- +genç +Odası
- ev villa imalatı
- Hepsini göster: 12 hizme
- Hizmet alanları
- [mobilyacı]
- [marangoz]
- +mobilya +imalatı
- +mobilya +üretimi
- +kapı +imalatı
- +kapı +üretimi
- +mutfak +imalatı
- +mutfak +üretimi
- [Vestiyer]
- +genç +Odası
- ev villa imalatı
- Hepsini göster: 11 hizmet alanı
- Adres
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Güneş Evler Mah, Cd. 1 e, Çamlıtepe Cd. No:71, 06140 Altındağ/Ankara, Türkiye
06140 Ankara
Türkiye
+90-5444954321 www.akahsap.net