Ak Mobilya Dekorasyon

MOBİLYA ÜRETİMİ

Tamamı kendi ahşap tasarım atölyemizde olmak üzere; mutfak, banyo, ev ve ofis mobilyası, çocuk mobilyası, kapı, iç dış lambiri, dolap gibi ahşap ağırlıklı tüm ürünlerin imalatını ve cila işlerini kendi bünyemizde yapıyoruz. Sektörde aynı işi yapan birçok firmanın aksine yabancı atölyelere iş yaptırmayarak hem daha az maliyetle, hemde hatasız olarak işi müşteriye teslim ediyoruz...