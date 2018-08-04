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Ak Mobilya Dekorasyon
Mutfak Üreticileri Ankara
Genel Bakış 3Projeler (3) 7Yeni Fikirler (7)
Değerlendirmeler (13)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Ankara Özel Mobilya İmalatı 05444954321, Ak Mobilya Dekorasyon Ak Mobilya Dekorasyon Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap Beyaz
    Ankara Özel Mobilya İmalatı 05444954321, Ak Mobilya Dekorasyon Ak Mobilya Dekorasyon İç Dekorasyon Ahşap Beyaz
    Ankara Özel Mobilya İmalatı 05444954321, Ak Mobilya Dekorasyon Ak Mobilya Dekorasyon MutfakMutfak Malzemeleri Ahşap Beyaz
    +65
    Ankara Özel Mobilya İmalatı 05444954321
    akahsap, Ak Mobilya Dekorasyon Ak Mobilya Dekorasyon Çocuk OdasıYatak & Beşikler Ahşap Ahşap rengi
    akahsap, Ak Mobilya Dekorasyon Ak Mobilya Dekorasyon Çocuk OdasıYatak & Beşikler Ahşap Ahşap rengi
    akahsap, Ak Mobilya Dekorasyon Ak Mobilya Dekorasyon Çocuk OdasıYatak & Beşikler Ahşap Ahşap rengi
    +5
    akahsap
    AKmobilya dekorasyon, Ak Mobilya Dekorasyon Ak Mobilya Dekorasyon Modern Mutfak Bambu Beyaz
    AKmobilya dekorasyon, Ak Mobilya Dekorasyon Ak Mobilya Dekorasyon
    AKmobilya dekorasyon, Ak Mobilya Dekorasyon Ak Mobilya Dekorasyon
    +5
    AKmobilya dekorasyon

    MOBİLYA ÜRETİMİ

    Tamamı kendi ahşap tasarım atölyemizde olmak üzere; mutfak, banyo, ev ve ofis mobilyası, çocuk mobilyası, kapı, iç dış lambiri, dolap gibi ahşap ağırlıklı tüm ürünlerin imalatını ve cila işlerini kendi bünyemizde yapıyoruz. Sektörde aynı işi yapan birçok firmanın aksine yabancı atölyelere iş yaptırmayarak hem daha az maliyetle, hemde hatasız olarak işi müşteriye teslim ediyoruz...

    Hizmetler
    • Üretim
    • [mobilyacı]
    • [marangoz]
    • +mobilya +imalatı
    • +mobilya +üretimi
    • +kapı +imalatı
    • +kapı +üretimi
    • +mutfak +imalatı
    • +mutfak +üretimi
    • [Vestiyer]
    • +genç +Odası
    • ev villa imalatı
    • Hepsini göster: 12 hizme
    Hizmet alanları
    • [mobilyacı]
    • [marangoz]
    • +mobilya +imalatı
    • +mobilya +üretimi
    • +kapı +imalatı
    • +kapı +üretimi
    • +mutfak +imalatı
    • +mutfak +üretimi
    • [Vestiyer]
    • +genç +Odası
    • ev villa imalatı
    • Hepsini göster: 11 hizmet alanı
    Adres
    Güneş Evler Mah, Cd. 1 e, Çamlıtepe Cd. No:71, 06140 Altındağ/Ankara, Türkiye
    06140 Ankara
    Türkiye
    +90-5444954321 www.akahsap.net

    Değerlendirmeler

    Uz. Mekik Uz. Mekik
    .
    9 ay önce
    Proje tarihi: Mayıs 2020
    Düzenle
    Furkan Saban
    Villamızın bütün mobilyalarını Abdullah beye yaptırdık, piyasada bir çok mobilyacıyla görüştük fiyat ve kaliteli malzeme yönünden çok yardımcı oldu bize, başta ne kadar tereddüt etsekte iyi ki de burayı tercih etmişiz. Elinize emeğinize sağlık...
    yaklaşık 2 ay önce
    UĞUR BEKTAŞ
    Evimizin mutfak dolaplarını, kapılarını ve çocuk odasının karyolasını Abdullah Bey e yaptırdık. En az üç yerden fiyat almamıza rağmen en uygun fiyatı bize sundu. Mükemmel işçilik tertip ve düzen içerisinde tüm dolap kapı montajını yaptı. Dekoratif anlamda verdiği fikirlerle önümüzü açtı. Evimizin tadilatı esnasında başka konularda bile kendisinden birçok fikir aldık. Sağolsun ne zaman arasak ulaştık sorunumuzu çözdü. İşinin ehli dürüst esnaf.
    yaklaşık 2 ay önce
    Tüm 13 değerlendirmelerini göster
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