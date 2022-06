Zemin ve yalıtım alanında yılların getirdiği tecrübe birikimi ile profesyonelliği birleştiren hizmet anlayışını benimseyen Epoksi Ankara, 2015 yılında elde ettiği başarılı çıkışı ile zemin kaplama ve yalıtım hizmetleri sektörünün lider firması haline gelmiştir.

Yapmış olduğu hizmetlere her geçen gün yenisini ekleyen firmamız, müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensibini benimsemiş olan, yetişmiş profesyonel ekipleri ile, daima en kaliteli hizmeti ve ürünü, en uygun fiyata sunmayı kendine hedef edinmiştir. Hedefleri doğrultusunda, gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği işlerinde teknolojik gereksinimleri de yakından takip etmekte olan firmamız, günümüz teknolojisi ile müşterilerine doğru ürünü, doğru uygulama ile sunmaya özen göstermektedir. Her işte olduğu gibi epoksi zemin kaplama ve yalıtım işlerinde de yetersiz, tecrübesiz ve kısa süreli firmalar ile karşılaşılmaktadır. Epoksi Ankara, gerçekleştirmiş olduğu işler ve referanslarından aldığı güç ile, yapacağı işlerde güvenin esas anlamını göstermektedir. Bizimle çalışan kurum veya kişilerin olumlu görüşleri bizim için her zaman öncelikli olmuştur. Siz de bizimle çalışmak isterseniz, iletişim kısmından bize ulaşabilirsiniz.