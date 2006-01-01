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EÖÇ MİMARLIK
Mimarlar Trabzon
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    • LOFTPARK RESIDENCE "Burada Yaşanır", EÖÇ MİMARLIK EÖÇ MİMARLIK
    LOFTPARK RESIDENCE "Burada Yaşanır", EÖÇ MİMARLIK EÖÇ MİMARLIK
    LOFTPARK RESIDENCE "Burada Yaşanır", EÖÇ MİMARLIK EÖÇ MİMARLIK
    +66
    LOFTPARK RESIDENCE "Burada Yaşanır"

    E.Ö.Ç. MİMARLIK şirketinin temelleri 2006 yılına kadar dayanmaktadır.

    2006 yılından bugüne kadar kazanılan tecrübelerle birlikte  özelikle tasarım, uygulama ve proje yönetimi konularında kendini sürekli geliştiren bir grafik çizmiştir. E.Ö.Ç. Mimarlık ’ın çalışmaları; Tasarım,Disiplinler arası koordinasyon,Bütçe ve iş programı kontrolü,Verimlilik esasıve Dalında en özgün, estetik ve yenilikçi tasarımlarla mimari kalitenin sağlanması esaslarına dayanmaktadır.E.Ö.Ç. MİMARLIK , 2006 yılından bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda tasarım, uygulama ve proje yönetimi çalışmalarıyla yaklaşık 1.000.000 m2’den fazla konut, ticari, turizm ve eğitim projelerini başarı ile tamamlamıştır. Enerji etkin yapı tasarımı üzerinde çalışmaları bulunan şirket, aynı zamanda Rüzgar gücü, güneş ışıması ve dönüştürme teknikleri gibi çevresel enerji kaynaklarından yararlanan, kendine yeterli binaların  tasarımlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan E.Ö.Ç. MİMARLIK “Akıllı Binalar” , “Yeşil Mimari” üzerinde çalışmaları bulunmaktadır.  Aynı zamanda binalar için enerji kimlik belgesini  Trabzon ve doğu Karadeniz bölgesinde vermeye yetkin ilk firma E.Ö.Ç. Mimarlık’tır.

    Hizmetler
    • MİMARİ PROJELER
    • İÇ MİMARİ PROJELER
    • PEYZAJ MİMARİ PROJELER
    • ENDÜSTRİYEL TASARIM
    • HAFRİYAT VE NAKLİYAT
    Hizmet alanları
    TÜRKİYE
    Adres
    KAŞÜSTÜ MAH. DEVLET KARAYOLU CAD. KÖLEOĞLU İŞ MERKEZİ NO:53 DAİRE :407 YOMRA / TRABZON
    61290 Trabzon
    Türkiye
    +90-5324758021 emrahomercam.com
    Yasal mülkiyet

    5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununda belirtilmiş olan telif hakları gereği, bu proje üzerinde telif hakkı sahibi Yüksek Mimar Emrah Ömer ÇAM 'ın yazılı beyanı olmadığı sürece,imzası dışında proje çoğaltılamaz, başka bir projede kopya edilemez, çizimde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Projenin tüm hakları firmamız tarafından saklıdır.

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