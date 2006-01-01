EÖÇ MİMARLIK

E.Ö.Ç. MİMARLIK şirketinin temelleri 2006 yılına kadar dayanmaktadır.

2006 yılından bugüne kadar kazanılan tecrübelerle birlikte özelikle tasarım, uygulama ve proje yönetimi konularında kendini sürekli geliştiren bir grafik çizmiştir. E.Ö.Ç. Mimarlık ’ın çalışmaları; Tasarım,Disiplinler arası koordinasyon,Bütçe ve iş programı kontrolü,Verimlilik esasıve Dalında en özgün, estetik ve yenilikçi tasarımlarla mimari kalitenin sağlanması esaslarına dayanmaktadır.E.Ö.Ç. MİMARLIK , 2006 yılından bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda tasarım, uygulama ve proje yönetimi çalışmalarıyla yaklaşık 1.000.000 m2’den fazla konut, ticari, turizm ve eğitim projelerini başarı ile tamamlamıştır. Enerji etkin yapı tasarımı üzerinde çalışmaları bulunan şirket, aynı zamanda Rüzgar gücü, güneş ışıması ve dönüştürme teknikleri gibi çevresel enerji kaynaklarından yararlanan, kendine yeterli binaların tasarımlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan E.Ö.Ç. MİMARLIK “Akıllı Binalar” , “Yeşil Mimari” üzerinde çalışmaları bulunmaktadır. Aynı zamanda binalar için enerji kimlik belgesini Trabzon ve doğu Karadeniz bölgesinde vermeye yetkin ilk firma E.Ö.Ç. Mimarlık’tır.