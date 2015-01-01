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Ece Guven – homify
Medya & Bloggerlar Berlin
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

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    • kitchen, Ece Guven - homify Ece Guven - homify Modern Mutfak
    kitchen
    background , Ece Guven - homify Ece Guven - homify
    background
    Homify, Ece Guven - homify Ece Guven - homify
    Homify

    homify ev sahiplerini dünyanın dört bir yanındaki yüz binlerce profesyonelle buluşturan bir ağ. Ev işleri ve inşaat konusunda sadece ilham ve ipucu değil, hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürecek, doğru profesyonelleri de burada bulabilirsiniz.

    Dergimizde her gün modern mimari eserleri, heyecan verici dönüşüm projeleri ve evinizi güzelleştirmek için sayısız yaşam fikrini sizlerle paylaşıyoruz. Özellikle beğendiğiniz resimler bir koleksiyon haline getirilip gerektiğinde bir uzmana da sunulabiliyor. 

    İlhamdan planlamaya kadar, mekânınızı gerçek bir eve dönüştürmek için gereken her şeyi homify'da bulabilirsiniz!

    Hizmet alanları
    Berlin
    Adres
    Holländerstraße 34
    13407 Berlin
    Almanya
    +49-30208985890 www.homify.com.tr

    Değerlendirmeler

    Юлия Городецкая Юлия Городецкая
    Очень хороший специалист!
    4 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Şubat 2013
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    Rafi Rahimbaks – Homify Rafi Rahimbaks – Homify
    Quick and fast service !
    yaklaşık 4 yıl önce
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