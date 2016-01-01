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Kesit Mimarlık
Mimarlar Karabük
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Hüseyin Yalçın Villa, Kesit Mimarlık Kesit Mimarlık
    Hüseyin Yalçın Villa, Kesit Mimarlık Kesit Mimarlık
    Hüseyin Yalçın Villa, Kesit Mimarlık Kesit Mimarlık
    Hüseyin Yalçın Villa
    Karabük Tapu Kadastro Binası Dış Cephe Tasarımı, Kesit Mimarlık Kesit Mimarlık Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    Karabük Tapu Kadastro Binası Dış Cephe Tasarımı, Kesit Mimarlık Kesit Mimarlık Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    Karabük Tapu Kadastro Binası Dış Cephe Tasarımı, Kesit Mimarlık Kesit Mimarlık Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    Karabük Tapu Kadastro Binası Dış Cephe Tasarımı
    Hızarcıoğlu Sitesi, Kesit Mimarlık Kesit Mimarlık Modern Evler Demirli Beton Beyaz
    Hızarcıoğlu Sitesi, Kesit Mimarlık Kesit Mimarlık Modern Evler Demirli Beton Beyaz
    Hızarcıoğlu Sitesi
    Sürül İnşaat Dış Cephe Tasarımı, Kesit Mimarlık Kesit Mimarlık Modern Evler Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    Sürül İnşaat Dış Cephe Tasarımı, Kesit Mimarlık Kesit Mimarlık Modern Evler Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    Sürül İnşaat Dış Cephe Tasarımı, Kesit Mimarlık Kesit Mimarlık Modern Evler Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    +2
    Sürül İnşaat Dış Cephe Tasarımı
    Melahat Atay Apartmanı, Kesit Mimarlık Kesit Mimarlık Klasik Evler Demirli Beton Beyaz
    Melahat Atay Apartmanı, Kesit Mimarlık Kesit Mimarlık Klasik Evler Demirli Beton Beyaz
    Melahat Atay Apartmanı, Kesit Mimarlık Kesit Mimarlık Klasik Evler Demirli Beton Beyaz
    Melahat Atay Apartmanı

    Kesit Mimarlık 2016 yılının Nisan ayından beri faaliyet göstermektedir. Safranbolu merkezli hizmet veren Mimar İrfan Güler tarafından kurulan ofisimizin misyonu bilgiyi ve teknolojiyi doğru kullanabilen, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkaran ve kaliteli hizmet veren bir ofis olmaktır. Kesit Mimarlık olarak vizyonumuz çağın gereksinimleri çerçevesinde sürekli değişen ve gelişen sektörün parçası olmak ve bu doğrultuda , ülkemizde gereksinim duyulan mimarlık sektörünün nitelikli hizmet ihtiyacını karşılamak , çağın gereklerine uygun kalite ve standartlarda hizmet sunmaktır.

    Hizmetler
    • Kesit Mimarlık’ın faaliyet konuları arasında: 1- Mimari projelendirme 2- Rölöve
    • Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri 3- Mimari 3 boyutlu iç ve dış mekan tasarımı 4- 3 boyutlu animasyon 5- Mekan simülasyonu ile projelerde gezilebilen sanal tur oluşturulması yer almaktadır.
    Hizmet alanları
    • Mimarlık ve restorasyon
    • Karabük
    Şirket ödülleri
    Antalya Kent Merkezi Doğu Garajı ve Halk Pazarı Alanı Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması 3. Mansiyon Ekip Üyesi
    Adres
    Adnan Menderes Bulvarı Anamerkez İşhanı No:54 Kat:2 Safranbolu/KARABÜK
    78600 Karabük
    Türkiye
    +90-5335220328 www.kesitmimarlik.com.tr
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