Kesit Mimarlık 2016 yılının Nisan ayından beri faaliyet göstermektedir. Safranbolu merkezli hizmet veren Mimar İrfan Güler tarafından kurulan ofisimizin misyonu bilgiyi ve teknolojiyi doğru kullanabilen, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkaran ve kaliteli hizmet veren bir ofis olmaktır. Kesit Mimarlık olarak vizyonumuz çağın gereksinimleri çerçevesinde sürekli değişen ve gelişen sektörün parçası olmak ve bu doğrultuda , ülkemizde gereksinim duyulan mimarlık sektörünün nitelikli hizmet ihtiyacını karşılamak , çağın gereklerine uygun kalite ve standartlarda hizmet sunmaktır.