Kesit Mimarlık 2016 yılının Nisan ayından beri faaliyet göstermektedir. Safranbolu merkezli hizmet veren Mimar İrfan Güler tarafından kurulan ofisimizin misyonu bilgiyi ve teknolojiyi doğru kullanabilen, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkaran ve kaliteli hizmet veren bir ofis olmaktır. Kesit Mimarlık olarak vizyonumuz çağın gereksinimleri çerçevesinde sürekli değişen ve gelişen sektörün parçası olmak ve bu doğrultuda , ülkemizde gereksinim duyulan mimarlık sektörünün nitelikli hizmet ihtiyacını karşılamak , çağın gereklerine uygun kalite ve standartlarda hizmet sunmaktır.
- Hizmetler
- Kesit Mimarlık’ın faaliyet konuları arasında: 1- Mimari projelendirme 2- Rölöve
- Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri 3- Mimari 3 boyutlu iç ve dış mekan tasarımı 4- 3 boyutlu animasyon 5- Mekan simülasyonu ile projelerde gezilebilen sanal tur oluşturulması yer almaktadır.
- Hizmet alanları
- Mimarlık ve restorasyon
- Karabük
- Şirket ödülleri
- Antalya Kent Merkezi Doğu Garajı ve Halk Pazarı Alanı Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması 3. Mansiyon Ekip Üyesi
- Adres
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Adnan Menderes Bulvarı Anamerkez İşhanı No:54 Kat:2 Safranbolu/KARABÜK
78600 Karabük
Türkiye
+90-5335220328 www.kesitmimarlik.com.tr