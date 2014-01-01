Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Minel Mimarlık, 1996 yılından bu yana Bursa’da proje , inşaat, dekorasyon , tadilat alanında faaliyet göstermektedir.

Minel Mimarlık olarak, mekanların mimari projeden uygulamaya kadar her aşamasında mimari disipline uygun çözümler üretiyoruz. Mimarlık ve dekorasyon işlerini projelendirirken avan proje, uygulama projesi ve detay projelerini 1/1 ölçeğine kadar detaylandırarak projelendiriyoruz. Proje aşamasında bilgisayar destekli tasarım programları kullanarak 3 boyutlu modellemeler, renderlar ve animasyonlar yaparak bir yapının daha proje aşamasında bitmiş halini sanal ortamda gerçeklik boyutunda gösterme olanakları yaratıyoruz.

Minel Mimarlık, mimari ve dekorasyon işlerinin uygulanmasında da en ince detayına kadar mükemmelliği yakalamaya çalışır. Uygulama işlerinde deneyimli uzman kadrolarla imalat yapar.

Minel Mimarlık olarak vizyonumuz her anlamda çağdaş yapılar-mekanlar yaratmak olup, mimarlığın gelişimine katkı da bulunarak müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

Detaylı bilgiler için;



www.minelmimarlik.com.tr

www.buraksengul.com.tr