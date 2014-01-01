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Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Mimarlar Bursa
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Vadimia, Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kırsal Banyo
    Vadimia, Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kırsal Çalışma Odası
    Vadimia, Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kırsal Oturma Odası
    +6
    Vadimia
    YunusKent - 2014, Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Modern Evler
    YunusKent - 2014, Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Modern Evler
    YunusKent - 2014, Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +10
    YunusKent - 2014
    Foreli Evler 6 , Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Modern Evler
    Foreli Evler 6 , Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Modern Evler
    Foreli Evler 6 , Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Modern Evler
    +11
    Foreli Evler 6

    Minel Mimarlık, 1996 yılından bu yana Bursa’da proje , inşaat, dekorasyon , tadilat alanında faaliyet göstermektedir.       

    Minel Mimarlık olarak, mekanların mimari projeden uygulamaya kadar her aşamasında mimari disipline uygun çözümler üretiyoruz. Mimarlık ve dekorasyon işlerini projelendirirken avan proje, uygulama projesi ve detay projelerini 1/1 ölçeğine kadar detaylandırarak projelendiriyoruz. Proje aşamasında bilgisayar destekli tasarım programları kullanarak 3 boyutlu modellemeler, renderlar ve animasyonlar yaparak bir yapının daha proje aşamasında bitmiş halini sanal ortamda gerçeklik boyutunda gösterme olanakları yaratıyoruz.        

    Minel Mimarlık, mimari ve dekorasyon işlerinin uygulanmasında da en ince detayına kadar mükemmelliği yakalamaya çalışır. Uygulama işlerinde deneyimli uzman kadrolarla imalat yapar.        

    Minel Mimarlık olarak vizyonumuz her anlamda çağdaş yapılar-mekanlar yaratmak olup, mimarlığın gelişimine katkı da bulunarak müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

    Detaylı bilgiler için;

    www.minelmimarlik.com.tr

    www.buraksengul.com.tr

    Hizmetler
    • Proje ve Yatırım Danışmanlığı
    • Avan Proje
    • Uygulama Projesi
    • Detay Projeleri
    • İç Mimari Tasarımlar
    • Özel imalat ve detaylandırma.
    Hizmet alanları
    Bursa
    Adres
    Kükürtlü Mahallesi Belde Caddesi Sarper Apartmanı No:50-52
    18010 Bursa
    Türkiye
    +90-5398320052 www.buraksengul.com.tr

    Değerlendirmeler

    Murat Güleşer
    yaklaşık 3 yıl önce
    Nermin Şengül
    3 yıldan fazla önce
    Teo
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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