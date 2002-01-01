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alfa mimarlık
Mimarlar Balıkesir
Genel Bakış 19Projeler (19) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Orhan Kaya, alfa mimarlık alfa mimarlık Apartman
    Orhan Kaya, alfa mimarlık alfa mimarlık Apartman
    Orhan Kaya, alfa mimarlık alfa mimarlık Apartman
    Orhan Kaya
    Mehmet Gürlek, alfa mimarlık alfa mimarlık Modern Evler
    Mehmet Gürlek, alfa mimarlık alfa mimarlık Modern Evler
    Mehmet Gürlek, alfa mimarlık alfa mimarlık Modern Evler
    +2
    Mehmet Gürlek
    Orhan Kaya, alfa mimarlık alfa mimarlık Ticari alanlar
    Orhan Kaya, alfa mimarlık alfa mimarlık Ticari alanlar
    Orhan Kaya, alfa mimarlık alfa mimarlık Ticari alanlar
    Orhan Kaya
    Olcay Birtek, alfa mimarlık alfa mimarlık Modern Evler
    Olcay Birtek, alfa mimarlık alfa mimarlık Modern Evler
    Olcay Birtek, alfa mimarlık alfa mimarlık Modern Evler
    +3
    Olcay Birtek
    Halil Sagöz, alfa mimarlık alfa mimarlık Modern Evler
    Halil Sagöz, alfa mimarlık alfa mimarlık Modern Evler
    Halil Sagöz, alfa mimarlık alfa mimarlık Modern Evler
    Halil Sagöz
    Halil Sagöz, alfa mimarlık alfa mimarlık Modern Evler
    Halil Sagöz, alfa mimarlık alfa mimarlık Modern Evler
    Halil Sagöz, alfa mimarlık alfa mimarlık Modern Evler
    Halil Sagöz
    Hepsini göster: 19 proje

    ALFA MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT DEKORASYON MOBİLYA

    Kurumsal

    Şeffaflık" ve "dürüstlük" kavramlarını, en önemli iş prensiplerimiz olarak kabul ediyoruz. Projeyi tasarım aşamasında her yönüyle çözüyor ve uygulama aşamasında etkin bir şantiye organizasyonuyla hızlı çalışıyoruz. Bütünü oluşturan her detaya ve işçiliğe büyük önem veriyoruz. Mimaride, tasarım kadar fonksiyonun da önemli olduğunu unutmuyor, estetik kaygılarımızın işlevselliğin önüne geçmesine izin vermiyoruz. Büyük ya da küçük, her mimari tasarım ve uygulamaya aynı özeni gösteriyoruz. Asla kendimizi tekrar etmiyoruz. Moda olanın geçici büyüsüne kapılmadan, dünyayı takip ediyoruz.  

    Firmamızın Kuruluşu 

    ALFA MİMARLIK MÜH. İNŞ. DEK. MOB.  2002 yılında ALİ ÇAKIROĞLU ve FARUK CURA tarafından kuruldu. Bugüne kadar farklı sektörlerden gelen müşterileri için Balıkesir  ve yurt içinde mimari tasarım, proje ve uygulama alanlarında hizmet verdi. Mimarlık alanında işlevsel tasarımlar ve uygun maliyetli çözümler üreten Balıkesir Alfa Mimarlık Müh. İnş. Dek. Expz. Hiz. San. ve Ltd. Şti. kullanıcılara yepyeni bir tasarım süreci yaşatıyor. Müşteri memnuniyetinden ve özenli bir ekip çalışmasından ödün vermeyerek yoluna devam ediyor.

    Hizmetler
    mimari proje ve iç mekan tasarımı
    Hizmet alanları
    Balıkesir
    Adres
    eski kuyumcular mah. Abdul Gafur Efendi cad. no: 3 / 3
    10100 Balıkesir
    Türkiye
    +90-2662391272 www.alicakiroglu.com

    Değerlendirmeler

    jülide özenç
    4 yıldan fazla önce
    Nalan Uçar
    Yol tarifi kotu
    3 yıldan fazla önce
    faruk cura
    Tasarım ve işinde çok iyi....
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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