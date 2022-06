ALFA MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT DEKORASYON MOBİLYA

Kurumsal

Şeffaflık" ve "dürüstlük" kavramlarını, en önemli iş prensiplerimiz olarak kabul ediyoruz. Projeyi tasarım aşamasında her yönüyle çözüyor ve uygulama aşamasında etkin bir şantiye organizasyonuyla hızlı çalışıyoruz. Bütünü oluşturan her detaya ve işçiliğe büyük önem veriyoruz. Mimaride, tasarım kadar fonksiyonun da önemli olduğunu unutmuyor, estetik kaygılarımızın işlevselliğin önüne geçmesine izin vermiyoruz. Büyük ya da küçük, her mimari tasarım ve uygulamaya aynı özeni gösteriyoruz. Asla kendimizi tekrar etmiyoruz. Moda olanın geçici büyüsüne kapılmadan, dünyayı takip ediyoruz.

Firmamızın Kuruluşu

ALFA MİMARLIK MÜH. İNŞ. DEK. MOB. 2002 yılında ALİ ÇAKIROĞLU ve FARUK CURA tarafından kuruldu. Bugüne kadar farklı sektörlerden gelen müşterileri için Balıkesir ve yurt içinde mimari tasarım, proje ve uygulama alanlarında hizmet verdi. Mimarlık alanında işlevsel tasarımlar ve uygun maliyetli çözümler üreten Balıkesir Alfa Mimarlık Müh. İnş. Dek. Expz. Hiz. San. ve Ltd. Şti. kullanıcılara yepyeni bir tasarım süreci yaşatıyor. Müşteri memnuniyetinden ve özenli bir ekip çalışmasından ödün vermeyerek yoluna devam ediyor.