현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Pronil
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Polyone Plastik Hammadde Fabrikası, Pronil Pronil Modern Evler
    Polyone Plastik Hammadde Fabrikası, Pronil Pronil Modern Duvar & Zemin
    Polyone Plastik Hammadde Fabrikası, Pronil Pronil Modern Duvar & Zemin
    +8
    Polyone Plastik Hammadde Fabrikası
    End Suites Otel, Pronil Pronil Modern Evler Turuncu
    End Suites Otel, Pronil Pronil Modern Evler Turuncu
    End Suites Otel, Pronil Pronil Modern Duvar & Zemin Bej
    +13
    End Suites Otel
    Asım Bey Evi, Pronil Pronil Modern Oturma Odası Kahverengi
    Asım Bey Evi, Pronil Pronil Modern Oturma Odası Kahverengi
    Asım Bey Evi, Pronil Pronil Modern Oturma Odası Kahverengi
    +1
    Asım Bey Evi
    BAKIRKÖY KONUT BLOĞU, Pronil Pronil Modern Oturma Odası İşlenmiş Ahşap Bej
    BAKIRKÖY KONUT BLOĞU, Pronil Pronil Modern Oturma Odası İşlenmiş Ahşap Bej
    BAKIRKÖY KONUT BLOĞU, Pronil Pronil Modern Mutfak İşlenmiş Ahşap Beyaz
    +1
    BAKIRKÖY KONUT BLOĞU
    ELA PREMIUM 2, Pronil Pronil Modern Oturma Odası İşlenmiş Ahşap Bej
    ELA PREMIUM 2, Pronil Pronil Modern Oturma Odası İşlenmiş Ahşap Bej
    ELA PREMIUM 2, Pronil Pronil Modern Oturma Odası İşlenmiş Ahşap Bej
    +1
    ELA PREMIUM 2
    BAŞAKŞEHİR ENGELLİ REHABİLİTASYON MERKEZİ, Pronil Pronil Modern Evler Tuğla Beyaz
    BAŞAKŞEHİR ENGELLİ REHABİLİTASYON MERKEZİ, Pronil Pronil Modern Evler Tuğla Beyaz
    BAŞAKŞEHİR ENGELLİ REHABİLİTASYON MERKEZİ, Pronil Pronil Modern Evler Tuğla Beyaz
    +16
    BAŞAKŞEHİR ENGELLİ REHABİLİTASYON MERKEZİ
    Hepsini göster: 7 proje

    2011 yılında Nilüfer Çiçek tarafından kurulan Pronil Mimarlık, genç ve dinamik kadrosuyla sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir mimarlık anlayışına sahiptir. Mimari tasarım konusunu bulunduğu yere özgü koşullar ve olanaklar çerçevesinde ele alan ekip; insan, kentsel çevre ve doğal çevreyi odak alarak şekillenen tasarım anlayışıyla ve her daim yüksek motivasyonlu takım ruhuyla mimarlık serüveninde yerini almıştır.

    Projelerimiz; mimarlık kuramına ait düşünsel birikim, sezgisel mekan algısı ve mimari uygulama deneyiminin nesnel bilgisiyle harmanlanan zengin bir nüveden türemektedir. İçinde bulunduğumuz enformasyon çağının yarattığı kuvvetli iletişim ortamı ve sürekli gelişen dijital tasarım araçları; mimari üretim sürecimizi besleyecek şekilde rafine edilerek değerlendirilmektedir. Doğal kaynakların giderek azaldığı dünyamızda; geri dönüşüme elverişli yapılar ve ekonomik mimari çözümler sunma konusunda oldukça hassas davranılmaktadır. Ortaya konan mimari ürünün kentsel çevreyle projenin özniteliklerine uygun bir bağlamda eklemlenen, doğal çevrenin bileşenlerine saygılı, sürdürülebilir, fonksiyonel, estetik ve yenilikçi bir tasarım olması hedeflenmektedir. Mimari ve iç mimari alanında ölçek ve kategori bakımından geniş bir yelpazede çeşitlenen projeler, konsept tasarım aşamasından detay çözümlerine kadar büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Bazı projelerin inşaat sürecine de dahil olunmaktadır. Hazırlanan statik ve elektromekanik projeler ile peyzaj projelerinin mimari tasarım anlayışımızla uyumlu olmasına son derece önem verilmektedir. Uygulama projelerimizin tüm mühendislik disiplinleriyle tam bir koordinasyon içinde hazırlanması, önerilen mimari çözümlerin tutarlılığını ve uygulanabilirliğini en üst seviyeye taşımaktadır. Mimari tasarım pratiği, estetik yönü ve teknik boyutlarıyla birlikte bir bütün olarak ele alınıp uygulamaya ilişkin deneyim ve bilgi birikimiyle zenginleşerek gelişmeye devam etmektedir.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • İç Mimarlık
    • İhale Paketi
    • Uygulama
    Hizmet alanları
    Mimarlık ve İstanbul
    Adres
    İçerenköy, İçerenköy Mahallesi Kartal Sokak No:19/5
    34758 İstanbul
    Türkiye
    +90-2165773216 www.pronil.com.tr
      Add SEO element