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SOM BANYO
Banyo Tasarımcıları Balıkesir
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (8)
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Projeler

Yeni proje
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    • RİXOS WORLD THEMA PARK, SOM BANYO SOM BANYO Minimalist Banyo Cam Sarı
    RİXOS WORLD THEMA PARK, SOM BANYO SOM BANYO Minimalist Duvar & Zemin Cam Rengarenk
    RİXOS WORLD THEMA PARK, SOM BANYO SOM BANYO Minimalist Duvar & Zemin Cam Rengarenk
    +4
    RİXOS WORLD THEMA PARK

    1993 Yılında Banyo kültüründeki değiğimi yakalama heyecanıyla başlayan yolculuğumuz; "SOM BANYO" Markamızla modernize edilerek günümüze kadar ulaşmıştır.

    Yaşam standartlarında hızla değişen ihtiyaçlara uygun çözümlerden biri olan Duş Kabin Sistemleri, Akrilik Duş Teknesi, Küvetler ile ilgili alternatif modeller arayışına giren firmamız; Zaman içinde yenilenmiş kalıp ve modellerle sektörde söz sahibi firmalar arasına girmeyi başarmıştır.

    İmalatın gerekliliği olan modern makina parkıyla öncelikte taklitçilikten uzak, Özünde tüm materyallerin kendine özgü ve tasarımıyla övgüler alan sistemlerin imalatına önem veren firmamız konutlardaki kullanıma hitap etmeye başlamıştır.

    Hedeflerini her zaman yüksek tutan firmamız, Turistik Tesislerde kullanılan markalar arasında yer almak adına proje takiplerine başlamış, Türkiye genelinde üst düzeyde hizmet veren 100’ü aşkın tesiste proje çözüm ortağı olmayı başarmıştır.

    Bulunduğu konumun gereği olan “Her zaman daha iyisi” felsefesini savunan misyonumuz, Ulusal ve Uluslar arası bir çok fuarda stand açarak ürünlerinin tanıtımını hakkıyla yapmıştır.

    Değişmez kalite anlayışı, Müşteri memnuniyeti ve Ürün satış sonrası ücretsiz servis hizmetleri gibi önemli değerleri koruyarak yolumuza devam etmenin haklı gururunu yaşarken “SOM BANYO ’ya olan güveninize teşekkür ediyoruz…"

    Hizmet alanları
    Balıkesir
    Adres
    ATATÜRK MAH.YENİYOL CAD.NO:3/A
    10020 Balıkesir
    Türkiye
    +90-2662447525 www.sombanyo.com

    Değerlendirmeler

    coskun altiparmak
    Çözüm odaklı çalışmalarına bayıldım. Çok teşekkürler.
    5 ay önce
    murat polat
    İşinin ehli bir şirket bu işin uzmanları
    7 ay önce
    goker hasdemir
    12 ay önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
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