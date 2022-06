SEKİZMİLİM Mimarlık

…Yıl 2080 insanoğlunun başka yaşamlara ev sahipliği yapan dünyalar keşfetme serüveni devam ediyor. Büyüksekiz Incorporated’in insanlığa armağanı olan kurumlarından olan ve dünyada adından övgüyle bahsettiren sayısız projeyi tamamlayan Sekizmilim, bununla kalmayıp Kepler-438 b adı verilen gezegende ilk şehir yaşam alanı projesini tamamladı. Bu projeyle beraber ilk dünya dışı proje de hayata geçmiş oldu.

Sekizmilim heyecan veren bu projeler sayesinde kariyerine yeni hedefler ekledi ve insanlık için de önemli bir başarıya imza attı. 2043 yılında geliştirdikleri ilk dijital tasarım robotu olan ‘’COSİO’’ yu dünyanın bir çok ülkesinde yer alan Sekizmilim tasarım ofislerinde kullanmaya başladı. 2021 yılında üç boyutlu yazıcı ile ilk bina inşa projesini gerçekleştirdiğinde de benzer heyecanlar yaşatmıştı.

Gülçin ve Murat uzun yıllar boyunca geleceği yaratmak isteyen tasarımcılara ‘’If you look difference, you can see different’’ başlığı altında düzenledikleri panellerde eğitimler verdiler. Murat Orman Endüstri Mühendisliği ve Gülçin İç mimarlık bölümüyle üniversite yaşamlarını bitirdikten sonra tecrübe, beceri ve kurgularıyla 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde firmalarının yapı taşlarını oluştururken “ “hayalleri gerçeğe dönüştürmek” hedefiyle yola çıktılar. Aldıkları ve alacakları sayısız ödüllerle kendilerine inançları sonsuzdu. İlk Ödülleri “Design Turkey İyi tasarım” ödülüydü ardından IF Design Award , ardından….

Her ödül yeni bir eşik, her eşik yeni bir başarıyı getirdi. Tasarımı; ihtiyaçlar, ekonomi, kalite ve teknolojiyle yoğurup en iyi hamuru elde etmeyi iyi biliyorlardı. Bu maharetlerini genç yeteneklere aktarmak için 2023 yılında Sekizadam Akademi’yi kurdular. Birbirinden farklı ülkelerden birbirinden farklı yetenekleri insanlara kazandıran bu kurum, geleceği inşa eden fikirlerin üretim merkezi oldu. Yüzde yüz yenilenebilir malzemeler ile şehirler oluşturacak kadar çevreci, hiçbir insanın ölmeyeceği şekilde güvenli yapılar yarattılar.

İnsana ve bilgiye yatırım yapmanın karşılığını çok erken vakitlerde 2019 yılında ‘’Humane’’ filminin dijital sanatlar projesini üstlenen Sekizçizgi Artworks ile aldılar. Sekizçizgi bir çok firma ve ürünün insanlarla iletişim kurmasını sağlayan rakipsiz bir bağlantı yolu idi. En etkili ve en başarılı iletişim yöntemleri için yeni standartlar belirleyecek kadar başarılıydılar.

Yüzyıl önce 1980 yılında dünyaya gelen Gülçin ve Murat 2007 yılında Sevgili eşleri Altuğ ve Lale ile evlendiler. O iki küçük çekirdek aile 2015 yılında, bugün dünyada tasarımın mabedi olan en büyük kurumun temelini attılar….

Dünden bu güne büyüyen Sekizmilim hayallerini gerçekleştirdi. Sıra sizde, bunun için buradayız. Gelecekte olduğumuz gibi!