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Modern Art Mimarlık
Mimarlar Hatay
Genel Bakış 9Projeler (9) 2Yeni Fikirler (2)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • MOD-A RESİDENCE, Modern Art Mimarlık Modern Art Mimarlık
    MOD-A RESİDENCE, Modern Art Mimarlık Modern Art Mimarlık
    MOD-A RESİDENCE, Modern Art Mimarlık Modern Art Mimarlık
    +2
    MOD-A RESİDENCE
    SERAL RESİDENCE, Modern Art Mimarlık Modern Art Mimarlık
    SERAL RESİDENCE, Modern Art Mimarlık Modern Art Mimarlık
    SERAL RESİDENCE, Modern Art Mimarlık Modern Art Mimarlık
    +2
    SERAL RESİDENCE
    1809 APARTMAN, Modern Art Mimarlık Modern Art Mimarlık
    1809 APARTMAN, Modern Art Mimarlık Modern Art Mimarlık
    1809 APARTMAN, Modern Art Mimarlık Modern Art Mimarlık
    +1
    1809 APARTMAN
    3115 APARTMAN, Modern Art Mimarlık Modern Art Mimarlık
    3115 APARTMAN, Modern Art Mimarlık Modern Art Mimarlık
    3115 APARTMAN, Modern Art Mimarlık Modern Art Mimarlık
    +1
    3115 APARTMAN
    ROYALS PARK, Modern Art Mimarlık Modern Art Mimarlık
    ROYALS PARK, Modern Art Mimarlık Modern Art Mimarlık
    ROYALS PARK, Modern Art Mimarlık Modern Art Mimarlık
    +2
    ROYALS PARK
    E.BİLECİK KONFERANS SALONU, Modern Art Mimarlık Modern Art Mimarlık
    E.BİLECİK KONFERANS SALONU, Modern Art Mimarlık Modern Art Mimarlık
    E.BİLECİK KONFERANS SALONU, Modern Art Mimarlık Modern Art Mimarlık
    +2
    E.BİLECİK KONFERANS SALONU
    Hepsini göster: 9 proje

    Mimarlık işlevselliğin sağlamlığın ve güzelliğin sentezini amaçlayan yapı sanatıdır.

    Vitruvius Romalı Mimar Mimari;işlev, estetik değerler ve teknikten oluşan bir bütündür. Kısacası estetik oranlar ve ölçüler sanatıdır. Bruno Tout Mimar  Bu prensiplerden hareketle projelerimizi fonksiyon gereklerini tam olarak çözüp bunu engellemeyecek bir strüktür sistemi içinde ihtiyaçları karşılarken ürünün sanatsal değerinden ödün vermeden tasarlamak Mod-A mimarlığın ana ilkesidir. Mod-A Mimarlık tarafınca üstlenilen işler, proje veya konseptin analiz, araştırma, eksiz, etüt ve tasarımıyla başlayıp, tüm detayların en ince ayrıntılarına kadar çözülerek gerçekleştirilir. Stüdyo tipi çalışma ortamında, projeler, kentten-binaya insanın değdiği her ölçekte ele alınır. Tasarımın her aşamasında 3 boyutlu tasarım programlarını, çalışma maketlerini kullanarak elde edilecek binayı veya çevreyi çeşitli ölçeklerde önceden meydana getirir. Kısaca Mod-A mimarlık projeleri her projenin kendine özgü verilerini değerlendiren, rasyonel ve fonksiyonel bir anlayışla ele alınan ileri detay çözümleri ile güncel malzeme ve teknolojinin kullandığı, bütçe, zamanlama gibi kısıtlamaların yaratıcı çözümler ile aşıldığı özgün ve çağdaş tasarımlardır. Nitelikli yapılarınızın çözüm ortağı olarak yeni projelerinizde buluşmak dileğiyle... Gökmen ÇALIM Mimar

    Hizmet alanları
    hatay
    Adres
    31201 Hatay
    Türkiye
    www.modernartmimarlik.com
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