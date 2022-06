Modern Art Mimarlık

Mimarlık işlevselliğin sağlamlığın ve güzelliğin sentezini amaçlayan yapı sanatıdır.

Vitruvius Romalı Mimar Mimari;işlev, estetik değerler ve teknikten oluşan bir bütündür. Kısacası estetik oranlar ve ölçüler sanatıdır. Bruno Tout Mimar Bu prensiplerden hareketle projelerimizi fonksiyon gereklerini tam olarak çözüp bunu engellemeyecek bir strüktür sistemi içinde ihtiyaçları karşılarken ürünün sanatsal değerinden ödün vermeden tasarlamak Mod-A mimarlığın ana ilkesidir. Mod-A Mimarlık tarafınca üstlenilen işler, proje veya konseptin analiz, araştırma, eksiz, etüt ve tasarımıyla başlayıp, tüm detayların en ince ayrıntılarına kadar çözülerek gerçekleştirilir. Stüdyo tipi çalışma ortamında, projeler, kentten-binaya insanın değdiği her ölçekte ele alınır. Tasarımın her aşamasında 3 boyutlu tasarım programlarını, çalışma maketlerini kullanarak elde edilecek binayı veya çevreyi çeşitli ölçeklerde önceden meydana getirir. Kısaca Mod-A mimarlık projeleri her projenin kendine özgü verilerini değerlendiren, rasyonel ve fonksiyonel bir anlayışla ele alınan ileri detay çözümleri ile güncel malzeme ve teknolojinin kullandığı, bütçe, zamanlama gibi kısıtlamaların yaratıcı çözümler ile aşıldığı özgün ve çağdaş tasarımlardır. Nitelikli yapılarınızın çözüm ortağı olarak yeni projelerinizde buluşmak dileğiyle... Gökmen ÇALIM Mimar