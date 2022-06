BİZ KİMİZ?

TabloBudur.com bir 8K Medya Reklam Ajansı Markası olup TÜRKİYE’NİN EN PRESTİJLİ TABLO MAĞAZASIDIR 15 Yıldır sektörde faaliyet gösteren firmamız; her çeşit ve türde tabloları siz değerli müşterilerimizin güzide evlerinin ve iş yerlerinin her köşesini süslemesi amacıyla, her isteğe uygun model ve seçeneklerle sizlere sunmaktadır.Hedefimiz sizlere en minumum düzeyde ücret ödemeleriyle maksimum kalite ve hizmet sağlamaktır.Kalitemiz hakkında bilgi verecek olursak bizler tüm ürünlerimizi Avrupa’dan ithal etmekteyiz ve son teknoloji baskı teknikleri ve yöntemler kullanarak uzman kadromuzunda profesyonel işçiliği ile sizleri hizmette nirvanaya ulaştırmış olmaktayız. Her bir müşterimiz bu siteye girdiği zaman mutlaka kendisinden bir şeyler bulacaktır. Her türlü dekorasyona ve zevke göre manzara resimlerinden ünlü ressamların tablolarına kadar her türde tablolar sitemizde mevcuttur. Web sitemizden siparişlerinizi sepete ekleyebleceğiniz gibi daha detaylı bilgi almak için bizlerle iletişim bölümünden de ulaşabilirsiniz. Danışman arkadaşlarımız sizlere gereken her konuda yardımcı olacaklardır. Web sitemiz 3 bölümden oluşmaktadır.

Tablonu Sen Tasarla

TabloBudurla bu bölümde sizleri inanamayacağınız bir sürpriz beklemektedir. Bu bölümde sizin seçtiğiniz özel fotoğraflarla sevdikleriniz ve kendiniz için çok değerli tablolar yapabilir en güzel anlarınızı tablolaştırarak ölümsüz kılabilirsiniz. Seçtiğiniz tabloyu farklı efektler uygulayarak ve hatta üzerine özel notlar yazarak paha biçilemez bir hediye haline getirebilir ya da evlerinizin baş köşesinde muhafaza edebilirsiniz.

Tablo Galerisi

TabloBudur ile birbirinden ünlü ressamların dünyaca ünlü eserleri evlerinize şıklık katarak duvarlarınızı süsleyecek! Tablo galerisinden istediğiniz tabloyu seçerek istedğiniz şekilde biçimlendirebilirsiniz. Yani seçtiğiniz tabloyu dilerseniz parçalı hale dönüştürebilirsiniz dilerseniz boyutlarını değiştirerek kendi tarzınıza gore tasarlayabilirsiniz. Manzara resimlerinden yağlı boya resimlerine kadar her türlü tablo sizleri bekliyor. Seçim sizin!

Bizim Seçtiklerimiz Bu bölümde ise sizin için tasarladığımız tablolar mevcuttur. Beğeneceğinizi düşündüğümüz birbirinden özel tablolar sizlere sunulmuştur.