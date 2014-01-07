Evinizdeki Rahatlık

Gür Mobilya’nın hikâyesi mobilya’nın henüz yeni yeni hareketlenmeye başladığı, daha çok sandalye, ahşap sandık ve takunya gibi küçük hacimli ürünlerin üretildiği yıllara dayanmaktadır. 1970’lı yılların başında tarım’dan endüstriyel üretime geçişin yaşandığı dönemde, Bursa’nın İnegöl ilçesinde de hızlı bir sanayi dönüşümü yaşanmaya başlamıştır. Emek ağırlıklı ahşap ürünlerle yola çıkan İnegöl Sanayi’sinde mobilya’ya olan ilgi her geçen gün artış göstermiş, mobilya üretim atölyeleri ve iştirakleri oluşmaya başlamıştır. Bu süreçte kurucu ortaklarımız kendi atölyelerini oluşturmuş ve mobilya sektörüne ilk adımlarını atmışlardır.

Uzun yıllar sektörde kendini geliştiren kurucularımız, 1982 yılında bilgi birikimi ve güçlerini birleştirerek Gür Mobilya firmasının resmi açılışını gerçekleştirmişlerdir. İlk olarak 1990 yılında İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde yaptıkları yatırımla 10.000 metre kare kapalı alanda üretime başlayan Gür Mobilya sektörde lokomotif firmalardan biri haline gelmiş, 2006 yılında ise üretim kapasitesini artırarak 25.000 m2 kapalı alanda en güncel teknoloji makine, donanım ve fırın kurutmalı boya hatları ile ahşap kaplamalı mobilya üretiminde Türkiye’nin sayılı firmaları arasına girmeyi başarmıştır.

1970 yılında bu yola ilk adımını atan Gür Mobilya, bugün ikinci kuşak temsilcileri yönetiminde her türlü ahşap ev mobilyasını Türkiye pazarına sunan, aynı zamanda Dünya’nın farklı ülkelerine ihraç eden, prestijli ürününlerinin yanında HORECA (Hotel, Restaurant, Cafe) sektöründe gerçekleştirdiği custom-made (özel yapım) proje ve taahhüt işleri ile de adından söz ettiren dev bir sanayi kuruluşu olarak ülkesine hizmet vermeye devam etmektedir.