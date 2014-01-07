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Gür Mobilya
Mobilya & Aksesuarlar İnegöl/Bursa
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • The Plaza Hotel , Gür Mobilya Gür Mobilya İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    The Plaza Hotel
    Millennium Otel - Dubai (156 oda), Gür Mobilya Gür Mobilya Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    Millennium Otel - Dubai (156 oda), Gür Mobilya Gür Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Ahşap Ahşap rengi
    Millennium Otel - Dubai (156 oda), Gür Mobilya Gür Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Masif Ahşap Bej
    +6
    Millennium Otel - Dubai (156 oda)
    Country Showroom Dekorasyonu, Gür Mobilya Gür Mobilya Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları Masif Ahşap Ahşap rengi
    Country Showroom Dekorasyonu, Gür Mobilya Gür Mobilya Yemek OdasıBar & Büfeler Masif Ahşap Ahşap rengi
    Country Showroom Dekorasyonu, Gür Mobilya Gür Mobilya Yatak OdasıKomodinler Masif Ahşap Pembe
    +6
    Country Showroom Dekorasyonu
    Gür Mobilya, Gür Mobilya Gür Mobilya İç Dekorasyon
    Gür Mobilya, Gür Mobilya Gür Mobilya İç Dekorasyon
    Gür Mobilya, Gür Mobilya Gür Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Gür Mobilya

    Evinizdeki Rahatlık

    Gür Mobilya’nın hikâyesi mobilya’nın henüz yeni yeni hareketlenmeye başladığı, daha çok sandalye, ahşap sandık ve takunya gibi küçük hacimli ürünlerin üretildiği yıllara dayanmaktadır. 1970’lı yılların başında tarım’dan endüstriyel üretime geçişin yaşandığı dönemde, Bursa’nın İnegöl ilçesinde de hızlı bir sanayi dönüşümü yaşanmaya başlamıştır. Emek ağırlıklı ahşap ürünlerle yola çıkan İnegöl Sanayi’sinde mobilya’ya olan ilgi her geçen gün artış göstermiş, mobilya üretim atölyeleri ve iştirakleri oluşmaya başlamıştır. Bu süreçte kurucu ortaklarımız kendi atölyelerini oluşturmuş ve mobilya sektörüne ilk adımlarını atmışlardır.

    Uzun yıllar sektörde kendini geliştiren kurucularımız, 1982 yılında bilgi birikimi ve güçlerini birleştirerek Gür Mobilya firmasının resmi açılışını gerçekleştirmişlerdir. İlk olarak  1990 yılında İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde yaptıkları yatırımla 10.000 metre kare kapalı alanda üretime başlayan Gür Mobilya sektörde lokomotif firmalardan biri haline gelmiş, 2006 yılında ise üretim kapasitesini artırarak 25.000 m2 kapalı alanda en güncel teknoloji makine, donanım ve fırın kurutmalı boya hatları ile ahşap kaplamalı mobilya üretiminde Türkiye’nin sayılı firmaları arasına girmeyi başarmıştır.

    1970 yılında bu yola ilk adımını atan Gür Mobilya, bugün ikinci kuşak temsilcileri yönetiminde her türlü ahşap ev mobilyasını Türkiye pazarına sunan, aynı zamanda Dünya’nın farklı ülkelerine ihraç eden, prestijli ürününlerinin yanında HORECA (Hotel, Restaurant, Cafe) sektöründe gerçekleştirdiği custom-made (özel yapım) proje ve taahhüt işleri ile de adından söz ettiren dev bir sanayi kuruluşu olarak ülkesine hizmet vermeye devam etmektedir.

    Hizmetler
    Mobilya, dekorasyon, ve Proje
    Hizmet alanları
    • Turkey
    • Middle East
    • Europe
    • North and South America
    Adres
    Organize Sanayi Bölgesi 1.cd no:6-8
    16400 İnegöl/Bursa
    Türkiye
    +90-2247133444 www.gurmobilya.com.tr

    Değerlendirmeler

    ilker ulker
    2 yıl önce oturma grubu aldik.Koltuklarin rengi soldu.Döşeme başka minder başka renk oldu.
    yaklaşık 1 yıl önce
    Ersan Altınsoy
    yaklaşık 4 yıl önce
    Bilal ER
    İyidir.
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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