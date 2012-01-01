2012 yılında kurulan Model Halı bünyesinde bulundurduğu bir çok yerli ve yabancı el dokuma ve makine halıları ve ev tekstili markaları ile ev dekorasyonunda size rahat ve güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla yola çıkmıştır.Bir Yücel Halı (www.yucelhali.com) kuruluşu olan Model Halı , 30 yıllık perakende sektör deneyimini müşterilerine online olarak sunmaktadır. Müşterilerimizin eleştirileri ve beğenileri göz önünde bulundurarak kendini geliştirmeye devam eden Model Halı, her geçen gün ürün çeşitliliğini ve hizmet kalitesini arttırmaya devam etmektedir. Online alışverişte güven, hızlı teslimat ve sorulara anında cevap ilkeleriyle çalışan ekibimiz müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına sürekli yenilenmekte ve gelişmektedir.