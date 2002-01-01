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Mutlu Halı Kilim
Tekstil & Kaplamalar Ankara
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Patchwork, Mutlu Halı Kilim Mutlu Halı Kilim Duvar & ZeminHalı & Kilimler
    Patchwork, Mutlu Halı Kilim Mutlu Halı Kilim Duvar & ZeminHalı & Kilimler
    Patchwork, Mutlu Halı Kilim Mutlu Halı Kilim Duvar & ZeminHalı & Kilimler
    +1
    Patchwork
    Kilimler, Mutlu Halı Kilim Mutlu Halı Kilim Duvar & ZeminHalı & Kilimler
    Kilimler, Mutlu Halı Kilim Mutlu Halı Kilim Duvar & ZeminHalı & Kilimler
    Kilimler, Mutlu Halı Kilim Mutlu Halı Kilim Duvar & ZeminHalı & Kilimler
    +1
    Kilimler
    El Halısı, Mutlu Halı Kilim Mutlu Halı Kilim Duvar & ZeminHalı & Kilimler
    El Halısı, Mutlu Halı Kilim Mutlu Halı Kilim Duvar & ZeminHalı & Kilimler
    El Halısı, Mutlu Halı Kilim Mutlu Halı Kilim Duvar & ZeminHalı & Kilimler
    +1
    El Halısı

    Mutlu Halı İbrahim Özel tarafından 1960 lı yıllarda kurulmuştur.

    Türkiye’nin il ve ilçelerini tek tek gezerek el dokuması halı ve kilimde geniş bir ürün yelpazesi oluşturmuş ve müşterilerinin beğenisine sunmuştur .

    1985 yılında ilk halı mağazamız Ulus’ta açılmıştır. Toptan ve perakende satış yapılan bu mağazamızda yerli olduğu kadar yabancı müşterilerimize de hizmet verdik. Hem yurt dışına halı ihraç ettik hem de yurt içindeki diplomatların güvendiği bir kurum olduk. 2002 yılından itibaren Çankaya’da hizmet veren Mutlu Hali zaman içinde yerli ve yabancı müşterilerinin hafızalarına Mutlu Carpet olarak kazınmıştır. Mutlu Carpet siz değerli müşterilerimize www.mutlucarpet.com sayfasıyla ulaşmaya devam etmektedir.   Yıllardır süregelen mutlu müşteri pörtfoyunu sizlerle devam ettirmek temennisiyle…

    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Simon Bolivar Cad. 15/A Çankaya
    06000 Ankara
    Türkiye
    +90-3124429291 www.mutlucarpet.com
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