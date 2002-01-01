Mutlu Halı Kilim

Mutlu Halı İbrahim Özel tarafından 1960 lı yıllarda kurulmuştur.

Türkiye’nin il ve ilçelerini tek tek gezerek el dokuması halı ve kilimde geniş bir ürün yelpazesi oluşturmuş ve müşterilerinin beğenisine sunmuştur .

1985 yılında ilk halı mağazamız Ulus’ta açılmıştır. Toptan ve perakende satış yapılan bu mağazamızda yerli olduğu kadar yabancı müşterilerimize de hizmet verdik. Hem yurt dışına halı ihraç ettik hem de yurt içindeki diplomatların güvendiği bir kurum olduk. 2002 yılından itibaren Çankaya’da hizmet veren Mutlu Hali zaman içinde yerli ve yabancı müşterilerinin hafızalarına Mutlu Carpet olarak kazınmıştır. Mutlu Carpet siz değerli müşterilerimize www.mutlucarpet.com sayfasıyla ulaşmaya devam etmektedir. Yıllardır süregelen mutlu müşteri pörtfoyunu sizlerle devam ettirmek temennisiyle…