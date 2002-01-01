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Mutlu Home
Tekstil & Kaplamalar Ankara
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Projeler

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    • Züccaciye, Mutlu Home Mutlu Home Yemek OdasıYemek Takımı & Bardaklar
    Züccaciye, Mutlu Home Mutlu Home Yemek OdasıYemek Takımı & Bardaklar
    Züccaciye, Mutlu Home Mutlu Home Yemek OdasıYemek Takımı & Bardaklar
    Züccaciye
    Nevresim Takımları, Mutlu Home Mutlu Home Yatak OdasıTekstil Ürünleri
    Nevresim Takımları, Mutlu Home Mutlu Home Yatak OdasıTekstil Ürünleri
    Nevresim Takımları, Mutlu Home Mutlu Home Yatak OdasıTekstil Ürünleri
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    Nevresim Takımları

    "Mutlu Halı" İbrahim ÖZEL tarafından 1965 yıllarında Türkiye'nin il ve ilçelerini tek tek gezerek el dokuma Halı ve Kilim ticaretine başlamıştır. 1985 tarihinde ilk halı mağazamızı Ulus da açmıştır.Toptan ve parakende satış yapılan bu mağazamızda, Müşteri portföyü ihracat ve diplomatlardan oluşmaktadır. 2002 yılından buyana çankaya halkınanve diplomatlara hizmet vermekte olan Mutlu Halı zaman için de yerli ve yabancı müşterilerine "Mutlu Carpet" ismiyle hafızalara kazınmıştır. Mutlu Carpet olarak kendi bünyesinde teknolojik hizmetleri kullanarak siz değerli müşterilerimize global ağda ulaşmaktadır.

    Yıllardır süre gelen mutlu müşteri portföyünü sizlerle devam ettirmek temennileriyle..

    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Simon Bolivar Cad. 15/A Çankaya
    06000 Ankara
    Türkiye
    +90-3124429291 mutluhome.com
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