The KW Difference
At Keller Williams, we believe in building careers worth having, businesses worth owning, and lives worth living - and we do everything in our power to make sure it happens.
Our agents make more money and have more fun doing it because of the resources that Keller Williams provides and business models that Keller Williams was founded on. In many ways, Keller Williams simply outpaces traditional brokerages, like our top-notch training, our beautiful facilities, and our industry-leading technology. In other ways, Keller Williams completely revolutionizes the industry, like our profit-sharing, our capped commission structure, and our agent-focused approach to your
KELLER WILLIAMS İLE BAŞARI YOLCULUĞUNA HAZIR MISINIZ?
135.000’i aşkın Gayrimenkul Danışmanının Keller Williams’ı tercih etmesinin başlıca sebepleri Keller Williams’ın eşsiz kültürünün yanı sıra eğitim, teknoloji ve pazarlama alanlarında aldıkları koçluk ve destek ile potansiyellerini fark edebilmeleri ve bu bilinç ile yapabileceklerini fark edip kariyerlerini ve kazançlarını daha üst seviyelere taşıma fırsatı bulmalarıdır.
Büyüme stratejimiz, sektörün en doğru ve en başarılı bireyleriyle işbirliği yapmak üzerine geliştirilmiştir. Çünkü, inanıyoruz ki, doğru yatırımlar ancak doğru kişilerin katılımıyla gerçekleşir ve başarıya ulaşır.
İşinizi büyütmek (İş insanı olmak) için KW sistem ve modelleri size benzersiz fırsatlar sunar. Bu fırsatları değerlendirmeye hazır ve tutkulu girişimcilerle çalışıyoruz.
Siz de o kişilerden biri misiniz ? taner.yasav@kww.com.tr
- Hizmetler
- Proje Gayrimenkuller
- Lux Gayrimenkul
- Villa
- Köşk
- Daire
- Ticari Gayrimenkul
- Hizmet alanları
- Danışmanlık ve İzmir
- Adres
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Rafetpaşa Mahallesi 5182/1 Sokak No. 1/3 BORNOVA
35090 İzmir
Türkiye
+90-5321371400 www.kwturkiye.com/#!/offices/1006