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KELLER WILLIAMS
Emlakçılar İzmir
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

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    • GAYRİMENKUL, KELLER WILLIAMS KELLER WILLIAMS Akdeniz Mutfak
    GAYRİMENKUL, KELLER WILLIAMS KELLER WILLIAMS Akdeniz Havuz
    GAYRİMENKUL, KELLER WILLIAMS KELLER WILLIAMS Akdeniz Yatak Odası
    GAYRİMENKUL

    The KW Difference

    At Keller Williams, we believe in building careers worth having, businesses worth owning, and lives worth living - and we do everything in our power to make sure it happens.

    Our agents make more money and have more fun doing it because of the resources that Keller Williams provides and business models that Keller Williams was founded on. In many ways, Keller Williams simply outpaces traditional brokerages, like our top-notch training, our beautiful facilities, and our industry-leading technology. In other ways, Keller Williams completely revolutionizes the industry, like our profit-sharing, our capped commission structure, and our agent-focused approach to your 

    KELLER WILLIAMS İLE BAŞARI YOLCULUĞUNA HAZIR MISINIZ?

    135.000’i aşkın Gayrimenkul Danışmanının Keller Williams’ı tercih etmesinin başlıca sebepleri Keller Williams’ın eşsiz kültürünün yanı sıra eğitim, teknoloji ve pazarlama alanlarında aldıkları koçluk ve destek ile potansiyellerini fark edebilmeleri ve bu bilinç ile yapabileceklerini fark edip kariyerlerini ve kazançlarını daha üst seviyelere taşıma fırsatı bulmalarıdır.

    Büyüme stratejimiz, sektörün en doğru ve en başarılı bireyleriyle işbirliği yapmak üzerine geliştirilmiştir. Çünkü, inanıyoruz ki, doğru yatırımlar ancak doğru kişilerin katılımıyla gerçekleşir ve başarıya ulaşır.

    İşinizi büyütmek (İş insanı olmak) için KW sistem ve modelleri size benzersiz fırsatlar sunar. Bu fırsatları değerlendirmeye hazır ve tutkulu girişimcilerle çalışıyoruz.

    Siz de o kişilerden biri misiniz ? taner.yasav@kww.com.tr 

    Hizmetler
    • Proje Gayrimenkuller
    • Lux Gayrimenkul
    • Villa
    • Köşk
    • Daire
    • Ticari Gayrimenkul
    Hizmet alanları
    Danışmanlık ve İzmir
    Adres
    Rafetpaşa Mahallesi 5182/1 Sokak No. 1/3 BORNOVA
    35090 İzmir
    Türkiye
    +90-5321371400 www.kwturkiye.com/#!/offices/1006

    Değerlendirmeler

    Dilara EREL
    Ciğdem Doğan hanımefendi bugün Foça da ev ilanı için arayan arkadaşima ev sahibi adını konuşarak aşı olmayana ev verilmeyeceğini belirtme cüretini göstermiştir..Kendisinin anayasal haklardan haberdar olmadığı aşikar olup şahsi argümanlarının etkisinde profesyonelligini kaybettiğini görmekteyiz...Elemanınız hakkında ki bu tesbiti bilmeniz gerek diye düşündüm..iyi çalışmalar. ..
    9 ay önce
    Nur Özbek
    Gayrimenkul Danışmanı Enver Önder'i kesinlikle ve kesinlikle önermiyorum! Asla güvenip yola çıkmayın!
    11 ay önce
    Ahmet Esin YAZICI
    Gayrimenkul Sektöründe Eğitim ve Koçluk Hizmeti veren Kurumsal Gayrimenkul Firması
    3 yıldan fazla önce
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