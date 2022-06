The KW Difference

At Keller Williams, we believe in building careers worth having, businesses worth owning, and lives worth living - and we do everything in our power to make sure it happens.

Our agents make more money and have more fun doing it because of the resources that Keller Williams provides and business models that Keller Williams was founded on. In many ways, Keller Williams simply outpaces traditional brokerages, like our top-notch training, our beautiful facilities, and our industry-leading technology. In other ways, Keller Williams completely revolutionizes the industry, like our profit-sharing, our capped commission structure, and our agent-focused approach to your

KELLER WILLIAMS İLE BAŞARI YOLCULUĞUNA HAZIR MISINIZ?

135.000’i aşkın Gayrimenkul Danışmanının Keller Williams’ı tercih etmesinin başlıca sebepleri Keller Williams’ın eşsiz kültürünün yanı sıra eğitim, teknoloji ve pazarlama alanlarında aldıkları koçluk ve destek ile potansiyellerini fark edebilmeleri ve bu bilinç ile yapabileceklerini fark edip kariyerlerini ve kazançlarını daha üst seviyelere taşıma fırsatı bulmalarıdır.

Büyüme stratejimiz, sektörün en doğru ve en başarılı bireyleriyle işbirliği yapmak üzerine geliştirilmiştir. Çünkü, inanıyoruz ki, doğru yatırımlar ancak doğru kişilerin katılımıyla gerçekleşir ve başarıya ulaşır.

İşinizi büyütmek (İş insanı olmak) için KW sistem ve modelleri size benzersiz fırsatlar sunar. Bu fırsatları değerlendirmeye hazır ve tutkulu girişimcilerle çalışıyoruz.

Siz de o kişilerden biri misiniz ? taner.yasav@kww.com.tr