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Neon Mimarlık
Mimarlar Ankara
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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Projeler

Yeni proje
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    • A.K.Ü. ONKOLOJİ HASTANESİ, Neon Mimarlık Neon Mimarlık Ticari alanlar Aluminyum/Çinko Beyaz
    A.K.Ü. ONKOLOJİ HASTANESİ, Neon Mimarlık Neon Mimarlık Ticari alanlar Aluminyum/Çinko Beyaz
    A.K.Ü. ONKOLOJİ HASTANESİ, Neon Mimarlık Neon Mimarlık Ticari alanlar Aluminyum/Çinko Beyaz
    +1
    A.K.Ü. ONKOLOJİ HASTANESİ
    CİHANBEYLİ KÜLTÜR MERKEZİ, Neon Mimarlık Neon Mimarlık
    CİHANBEYLİ KÜLTÜR MERKEZİ, Neon Mimarlık Neon Mimarlık
    CİHANBEYLİ KÜLTÜR MERKEZİ, Neon Mimarlık Neon Mimarlık
    +4
    CİHANBEYLİ KÜLTÜR MERKEZİ
    NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE BİNASI, Neon Mimarlık Neon Mimarlık
    NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE BİNASI, Neon Mimarlık Neon Mimarlık
    NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE BİNASI, Neon Mimarlık Neon Mimarlık
    NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE BİNASI
    HİTİT ÜNİVERSİTESİ CAMİ ARGE PROJESİ, Neon Mimarlık Neon Mimarlık Minimalist Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    HİTİT ÜNİVERSİTESİ CAMİ ARGE PROJESİ, Neon Mimarlık Neon Mimarlık Minimalist Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    HİTİT ÜNİVERSİTESİ CAMİ ARGE PROJESİ, Neon Mimarlık Neon Mimarlık Minimalist Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    HİTİT ÜNİVERSİTESİ CAMİ ARGE PROJESİ
    MEKATRONİK KONUT PROJESİ, Neon Mimarlık Neon Mimarlık Ticari alanlar Aluminyum/Çinko Beyaz
    MEKATRONİK KONUT PROJESİ, Neon Mimarlık Neon Mimarlık Ticari alanlar Aluminyum/Çinko Beyaz
    MEKATRONİK KONUT PROJESİ, Neon Mimarlık Neon Mimarlık Ticari alanlar Aluminyum/Çinko Beyaz
    +1
    MEKATRONİK KONUT PROJESİ
    OZAN TWİN TOWERS, Neon Mimarlık Neon Mimarlık Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Bej
    OZAN TWİN TOWERS, Neon Mimarlık Neon Mimarlık Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Bej
    OZAN TWİN TOWERS, Neon Mimarlık Neon Mimarlık Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Bej
    +2
    OZAN TWİN TOWERS
    Hepsini göster: 8 proje

    Sektöründe genç bir firma olarak çalışmalarını sürdüren NEON, mimari ve mühendislik projeleri, IPARD proje danışmanlığı, akustik salon tasarımı ve uygulamaları ve iç mimarlık hizmetleri vermektedir.

    Hizmet alanları
    Türkiye ve Ankara
    Şirket ödülleri
    • - Uluslararası Bişkek Şehri Gelişme Planı Fikir Yarışması – Üçüncülük Ödülü
    • - Adana Ticaret Odası Hizmet Binası mimari proje yarışmasında satın alma ödülü
    • - Toki 7 İklim 7 Bölge Yarışmasında Akdeniz Bölgesi'nde Mansiyon Ödülü
    Adres
    YAŞAMKENT MAH. 3226. SOK. ZİRVE YAŞAM EVLERİ B-5 ÇAYYOLU ÇANKAYA/ANKARA
    06810 Ankara
    Türkiye
    +90-3122172401 neonmimarlik.com/tr/#

    Değerlendirmeler

    K. S.
    Nimarlar iyi ki varlar
    12 ay önce
    Sultan Berberoğlu
    yaklaşık 1 yıl önce
    Aslı Tanrıverdi
    neredeyse 2 yıl önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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