Neon Mimarlık

Sektöründe genç bir firma olarak çalışmalarını sürdüren NEON, mimari ve mühendislik projeleri, IPARD proje danışmanlığı, akustik salon tasarımı ve uygulamaları ve iç mimarlık hizmetleri vermektedir.
- Hizmet alanları
- Türkiye ve Ankara
- Şirket ödülleri
- - Uluslararası Bişkek Şehri Gelişme Planı Fikir Yarışması – Üçüncülük Ödülü
- - Adana Ticaret Odası Hizmet Binası mimari proje yarışmasında satın alma ödülü
- - Toki 7 İklim 7 Bölge Yarışmasında Akdeniz Bölgesi'nde Mansiyon Ödülü
- Adres
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YAŞAMKENT MAH. 3226. SOK. ZİRVE YAŞAM EVLERİ B-5 ÇAYYOLU ÇANKAYA/ANKARA
06810 Ankara
Türkiye
+90-3122172401 neonmimarlik.com/tr/#