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Korucuoglu Mimarlik
Mimarlar Ankara
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Değerlendirmeler (4)
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    Korucuoğlu Mimarlık kurulduğu günden bugüne kadar Karma kullanım yapıları, Alışveriş merkezleri, Ofis ve iş merkezleri, Çok katlı konutlar, kültür ve turizm yapıları, ulaşım, sağlık, spor ve eğitim tesisleri konularında  birçok yapı tasarlamış; danışmanlık ve mesleki kontrollerini gerçekleştirerek tasarlanan yapılarının uygulanmasında rol almıştır. Katıldığı birçok ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarında çeşitli ödüller almıştır.

    Yenilikçi düşünce, rekabet anlayışı, ortaklık ruhu etrafında şekillenmiş bir kuruluştur. Değişmeyen dürüstlük ilkesi ve ilk günkü heyecanı ile kaliteden ödün vermeden, mesleki değerlere uyum sağlayarak çalışmalarını sürdürmektedir.

    Teknolojik, çevreye duyarlı bir tasarım anlayışı ile geleneklerimizi sorgulayarak, fiziki konum, zaman  yapım maliyeti ekonomisi, estetik ve bilimsel şartlar doğrultusunda, çağdaş hayatın ihtiyaçlarını karşılayabilecek mekânsal çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

    Hizmet alanları
    ankara
    Adres
    ahmet mithat efendi sokak no:5/1 çankaya
    06690 Ankara
    Türkiye
    +90-3124399992 www.korucuoglumimarlik.com.tr

    Değerlendirmeler

    Rabia Durkaya
    2 ay önce
    feet feette
    neredeyse 2 yıl önce
    izmir dekorasyon
    neredeyse 5 yıl önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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