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akbeyler yapı
Banyo Tasarımcıları Bursa
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Projeler

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    • hakan bey öncesi ve sonra, akbeyler yapı akbeyler yapı
    hakan bey öncesi ve sonra, akbeyler yapı akbeyler yapı
    hakan bey öncesi ve sonra, akbeyler yapı akbeyler yapı
    +2
    hakan bey öncesi ve sonra
    hatice hanım öncesi ve sonra, akbeyler yapı akbeyler yapı
    hatice hanım öncesi ve sonra, akbeyler yapı akbeyler yapı
    hatice hanım öncesi ve sonra, akbeyler yapı akbeyler yapı
    +2
    hatice hanım öncesi ve sonra

    HAKKIMIZDA

    1993 yılında babamızın başlattığı bu sektörde AKBEYLER Yapı, İnşaat ve Dekorasyon olarak hizmet vermekteyiz. Şirketimizin yetenek ve kapasitesi doğrultusunda müşterilerimizin tüm hizmet beklentilerini dünya standartlarında karşılamak dinamik bir ekip çalışması ile hızlı ve eksiksiz olarak tam karşılayan hizmet sunmaktayız. Yenilikçi bir şirket olarak geleceği şekillendirme amacımız ile siz müşterilerimizin mutfak tadilatlarınızı, banyo tadilatlarınızı ve tüm dekorasyon gerektiren bölümlerinize ANAHTAR TESLİM hizmet sunarız. 

    ÖZELLİKLE: Dış cephe mantolama, ışık bandı, gergi tavan, cam balkon, çatı aktarma, duşa kabin, duvar kağıdı, tv ünitesi, doğal gaz tesisatı, saten sıva ve boya ve özel aletler ile su kaçak tespitlerin de kendini kanıtlamıştır. 

    Firmamızın değişmez prensipleri daima kalite, iyi hizmet ve kısa zamanda teslim etmektir. Müşteri memnuniyetini her zaman birinci planda tutmaktayız.

    Hizmetler
    • mutfak tasarım
    • banyo tasarımı
    • tesisat uygulamaları
    • alçıpan ve boya uygulamaları
    • çatı sistemleri
    Hizmet alanları
    Bursa
    Adres
    kırcaali mh. kırcaali cd.
    16220 Bursa
    Türkiye
    +90-5326803224 akbeyleryapi.com
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