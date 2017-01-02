BETONhane olarak ev ve ofis dekorasyon alanında minimalist tasarımları beton ile hayata geçiyoruz. Bu malzemeye olan düşkünlüğümüz bizi bu yola iterek gerçekten farklı tasarımlar ortaya koyma çabası içerisine sürükledi. Betonhane olarak dışarıda gördüğümüz her objemiz ile gurur duyuyoruz.
- Hizmetler
- Beton Tasarım Dekorasyon Aksesuar ve Ürünleri
- Hizmet alanları
- Ev
- ofis ve dekorasyon ürünleri
- İSTANBUL
- Adres
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Dumanpark Evleri No48 C Blk D7 Beylikdüzü
34520 İstanbul
Türkiye
+90-5424223858 www.betonhane.com
http://www.betonhane.com/icerik/kullanim-ve-bakim-bilgileri/15332