BETONhane olarak ev ve ofis dekorasyon alanında minimalist tasarımları beton ile hayata geçiyoruz. Bu malzemeye olan düşkünlüğümüz bizi bu yola iterek gerçekten farklı tasarımlar ortaya koyma çabası içerisine sürükledi. Betonhane olarak dışarıda gördüğümüz her objemiz ile gurur duyuyoruz.

http://www.betonhane.com/icerik/hakkimizda/15449